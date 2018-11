Die Bayern stellen Bibergau ein Bein

A-Klasse 3 Würzburg

SG Hohenfeld/Kitzingen – Seinsheim/Nenzenheim 3:2 Bayern Kitzingen II – VfR Bibergau 3:2 SSV Kitzingen II – FC Eibelstadt II abg. SC Schwarzach II – DJK Effeldorf 3:0 TSV Repperndorf – TSV Gnodstadt abg. SV Markt Einersheim – SV Hüttenheim 3:0 Buchbrunn/Mainstockheim II – SV Sickershausen II 1:1

1. (1.) VfR Bibergau 16 13 1 2 54 : 13 40 2. (2.) Bayern Kitzingen II 16 9 6 1 38 : 25 33 3. (3.) TSV Repperndorf 15 9 2 4 36 : 34 29 4. (4.) SG Seinsheim/Nenzenheim 16 9 1 6 45 : 30 28 5. (5.) FC Eibelstadt II 15 9 1 5 31 : 20 28 6. (6.) TSV Gnodstadt 15 8 3 4 38 : 27 27 7. (7.) SV Markt Einersheim 16 6 5 5 25 : 22 23 8. (9.) Buchbrunn/Mainstockheim II 16 4 7 5 25 : 28 19 9. (8.) SSV Kitzingen II 15 6 1 8 29 : 35 19 10. (10.) DJK Effeldorf 16 4 4 8 20 : 32 16 11. (12.) SC Schwarzach II 16 3 5 8 17 : 33 14 12. (11.) SV Hüttenheim 16 3 4 9 18 : 36 13 13. (13.) SV Sickershausen II 16 2 4 10 26 : 45 10 14. (14.) SG Hohenfeld/RW Kitzingen 16 1 4 11 17 : 39 7

Die Reserve Bayern Kitzingens hat dem unangefochtenen Tabellenführer mit dem 3:2 ein weiteres Schnippchen geschlagen. Nach der Niederlage in Repperndorf vor zwei Wochen verloren die Bibergauer am Bleichwasen gegen den nächsten Verfolger. Dabei waren die Gastgeber engagiert gestartet, aber überraschend in Rückstand geraten. Doch die Bayern blieben unbeeindruckt und glichen verdientermaßen aus. Danach besaßen sie sogar Chancen, die Partie zu drehen, was Nicklas Donaldson mit seinem Treffer zum 2:1 (53.) gelang. Erst danach wurde Bibergau stärker, glich wieder aus und drängte auf das 3:2. Doch die Bayern hielten beherzt dagegen, und Jerome Brandtner traf in Folge einer Nachlässigkeit der Bibergauer Abwehr. Die passende Antwort verpasste der VfR. So haben die Kitzinger zur Winterpause vier Punkte Vorsprung vor Repperndorf, dessen Spiel ausfiel.

Beim TSV Gnodstadt, der zum Abschluss Gegner der Repperndorfer gewesen wäre, gab es wegen der Spielabsage viel Unmut. Gnodstadts Trainer Michael Rieger sprach von „unsportlichem Verhalten“, weil es sich um eine taktische Absage gehandelt habe. Repperndorf hätten wohl – wie in der Vorwoche bei der 0:2-Niederlage in Seinsheim – seine Leistungsträger Patrick Kropp und Reiner Depner gefehlt. „Es war eine Absage mit Ansage. Die Repperndorfer wollten das Spiel ja schon unter der Woche verlegen“, sagte Rieger. Repperndorfs Trainer Marco Funk sprach von einem zu weichen Platz, der kein Spiel zugelassen hätte.

Über einen Sieg jubeln durfte in dieser Saison auch erstmals Neuling Hohenfeld/RW Kitzingen gegen Absteiger Seinsheim/Nenzenheim. Den Rückstand drehten Dominik Krenzer und Anton Sizov noch vor der Halbzeitpause in eine sicherlich schmeichelhafte Führung. Denn die Gäste hatten mehr vom Spiel und die besseren Möglichkeiten, sie wussten sie gegen die aufopferungsvoll kämpfenden und gut verteidigenden Hausherren aber nicht zu nutzen. So traf nur Hannes Schöller zum Ausgleich, ehe Simon Beck einen Konter zum Glück der Hausherren abschloss. Mit dem Sieg schöpft der Aufsteiger nun neue Hoffnung im Kampf um den Klassenverbleib.

Bayern Kitzingen II – VfR Bibergau 3:2 (1:1). Tore: 0:1 Dustin Höppner (21.), 1:1 Dustin Höppner (28., Eigentor), 2:1 Nicklas Donaldson (53.), 2:2 Johannes Gehring (60.), 3:2 Jerome Brandtner (78.).

SG Buchbrunn/Mainstockheim II – SV Sickershausen II 1:1 (1:1). Tore: 0:1 Christian Wenkheimer (2.), 1:1 Pascal Gedrat (6.).

SC Schwarzach II – DJK Effeldorf 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Tobias Mulzer (29., Eigentor), 2:0 Dominik Hubert (70.), 3:0 Tobias Felix (86.).

SG Hohenfeld/Rot-Weiß Kitzingen – SG Seinsheim/Nenzenheim 3:2 (2:1). Tore: 0:1 Sebastian Singer (12.), 1:1 Dominik Krenzer (32.), 2:1 Anton Sizov (39.), 2:2 Hannes Schöller (67., Foulelfmeter), 3:2 Simon Beck (84.).

SV Markt Einersheim – SV Hüttenheim 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Tim Bergmann (12.), 2:0 Frank Ungurean (71., Foulelfmeter), 3:0 Thomas Volkamer (75.).