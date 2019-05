Die Bayern machen den ersten Schritt

Relegation zur Bezirksliga

Bayern Kitzingen – BSC Schweinheim 4:2 (3:0). Laut wurde es in der Schweinheimer Kabine nach der ersten Halbzeit. Nahezu jedes Wort war nebenan in der Kitzinger Umkleide zu verstehen. Die Bayern wussten also, was ihnen nach der Pause blühen würde. Eindämmen konnten sie den Aschaffenburger Ansturm nach einer bärenstarken ersten Hälfte zwar nur bedingt. Aber das 4:2 ist dennoch eine sehr gute Ausgangssituation für das Rückspiel an diesem Sonntag.

Der Plan der beiden Kitzinger Trainer Thomas Hofmann und Tim Reiner war: die erste Spielphase nutzen und die Gäste früh auf dem falschen Fuß erwischen. Schließlich mussten die unter der Woche den beschwerlichen Weg über die A3 nach Kitzingen auf sich nehmen. Dies sollte prompt gelingen. Keine fünf Minuten waren gespielt, da fingen die Gastgeber den Ball ab, spielten ihn flink in die Spitze auf den gestarteten Marcel Reuther, und der traf eiskalt zur Führung. Ein Traumstart für die Bayern, der Selbstvertrauen gab.

Die Hausherren hielten das Tempo hoch und beschäftigten die Schweinheimer Defensive vor allem über die Flügel immer wieder. Denn Tim Reiner wusste: Die Schweinheimer sind hinten anfällig, was sich auch bei ruhenden Bällen zeigte, als der 31-Jährige einen Eckball Schlarbs gegen die Latte setzte. Der Kreisligist deckte die Schwächendes Kontrahenten immer wieder eklatant auf und hatte zudem dessen Offensive fest im Griff. Florian Nöth im Tor der Bayern musste erst kurz vor der Pause erstmals wirklich eingreifen.

Zu dieser Zeit war der Frustfaktor der Schweinheimer bereits mächtig gestiegen, denn die Gastgeber hatten zwei Treffer nachgelegt. Tim Reiner hatte auf Tolga Arayici zurückgelegt, der zwei Gegenspieler aussteigen ließ und zum 2:0 abschloss, und Philipp Schlarb hatte den einfliegenden Marcel Geitz mustergültig bedient. Marcel Reuther und Florian Gaubitz bot sich noch Gelegenheit zum 3:0. Der Bayern-Express lief wie am Schnürchen.

Erst nach Trainer Andre Galls Wutrede zwischen den Halbzeiten wiesen die Schweinheimer nach, weshalb sie in der Bezirksliga kicken. Fischte Florian Nöth einen Kopfball Ugur Öners gerade noch aus dem Winkel, so war er bei den beiden nächsten Abschlüssen des Angreifers machtlos. Damit stand die Partie auf Messers Schneide, auch weil die Kitzinger nachließen, nicht mehr so präsent in den Zweikämpfen waren, offensiv kaum noch zur Geltung kamen. Christian Weber hatte gar den Ausgleich auf dem Fuß, verzog den Ball aber knapp. So war es glücklicherweise Tim Reiners Kopfballtreffer, der die Kitzinger Nerven beruhigte.

Marcel Solick hätte sogar noch erhöhen können, legte aber allein auf Christopher Augustin zulaufend den Ball quer, statt selbst zu schießen. So gehen die Bayern mit komfortablem Vorsprung in das Rückspiel – und mit dem Wissen, einem zumindest nach der Pause spielstarken Bezirksligisten einen verdienten Sieg abgerungen zu haben.

Kitzingen: Nöth – Schlarb, Tom Reiner, Endres, Scherer – Geitz, Arayici – Gaubitz (62. Maaß), Especiosa, Reuther (90.+3 Lambrecht) – Tim Reiner (83. Solick). Schweinheim: Augustin – Ertler, Jakob, Tastan, Stürmer - Franz – Korkmaz, Vardarli, Weber (75. Kerouad) – Yazbahar (88. Mütze), Öner.

Schiedsrichter: Söllner (Schonungen). Zuschauer: 451. Tore: 1:0 Marcel Reuther (5.), 2:0 Tolga Arayici (27.), 3:0 Marcel Geitz (40.), 3:1, 3:2 Ugur Öner (56., 61.), 4:2 Tim Reiner (77.).