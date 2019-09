Die Bayern liegen nicht ganz im Soll

Der Erfolg gegen den Nachbarn aus Buchbrunn und Mainstockheim hat die Kitzinger Bayern ein Stück weiter zum angepeilten nächsten Schritt gebracht: der Rückkehr in die Bezirksliga. Das Umfeld beim Traditionsklub scheint dazu bereit. So gibt es nicht nur ein eigens auf die Kitzinger umgeschriebenes Vereinslied in Popmusik-Version. „Hey, wir woll'n die Bayern seh'n“, tönte es vor Spielbeginn aus den Lautsprechern.

Nun ja, gerade mal 100 Zuschauer dachten auch so – nicht gerade viel für ein Derby und Spitzenspiel, aber halt Kreisliga-Alltag. Auf der Anzeigetafel flackerte am Samstag ein 3:1. Alles nach Plan für die Kitzinger also? „Wir haben nun zehn Spiele absolviert“, sagte Trainer Tim Reiner, „man kann es schönreden, das möchte ich aber nicht. Wir haben schon vier, fünf Punkte liegen gelassen.“ Und doch gehören sie im sehr homogenen Feld zur Spitze der Klasse.

Reiners Gegenüber Thorsten Selzam – bis dahin mit der SG überraschend auf dem ersten Platz – will von Aufstiegsambitionen wenig wissen. „Da gibt es in der Liga andere Mannschaften, die gerne hochgehen würden. Wir müssen es nicht“, sagte er. Zumal ihm die dünne Personaldecke zusetzte nach dem Sieg im Pokalspiel unter der Woche gegen Eisingen. Dies habe Spuren hinterlassen, so Selzam, der von einem „über 90 Minuten verdienten Sieg“ der Bayern sprach.

Als Schlüsselszene bewertete nicht nur er das 2:1 des eingewechselten Florian Gaubitz. Ziemlich keck hatte der 24-jährige Linksfuß seinen Treffer gesetzt. Nach 74 Minuten zog Gaubitz wieder mal mit Tempo von links in Richtung Strafraum, spielte Doppelpass mit Johannes Gehring, und dann jagte er den Ball fast von der Grundlinie aus in die kurze Ecke des wohl verdutzten SG-Torwarts Tobias Karl.

„Er sieht es und wird belohnt“, sagte Tim Reiner über den Schuss ins Glück. Das verstärkte Spiel über die Außen habe Früchte getragen, so Reiner, erst recht nach dem Platzverweis gegen SG-Routinier Patrick Brenneis, der kurz nach der Halbzeit Gelb-Rot sah.

Zunächst wirkte sich die Überzahl nicht aus – im Gegenteil. Als die Kitzingens Innenverteidiger Tom Reiner und Mathias Brunsch einmal nicht richtig aufpassten, entwischte ihnen der agile Maximilian Eberhard. Sein Solo vermochte Bayerns Torwart Florian Nöth noch zu stoppen, den Abpraller brauchte Marcel Lehnig aber nur noch ins Tor zum 1:1 einzuschieben (58.).

Bereits im ersten Abschnitt waren die Bayern die leicht überlegene Elf gewesen, die Mitte der ersten Hälfte auch in Führung gezogen war. Nach Marcel Reuthers Freistoß von außen gingen plötzlich einige im SG-Strafraum zu Boden. Nicht so Kitzingens Johannes Gehring, der am langen Pfosten freistand und den Ball quer spielte. So brauchte ihn Philipp Schlarb nur noch ins Netz zu schubsen (23.).

Die Gäste reklamierten vergeblich Foulspiel bei Schiedsrichter Weidinger. Tim Reiner sah es so: „Wenn er das Tor nicht gibt, dann muss er Elfmeter pfeifen, weil wir festgehalten wurden.“ Das Spiel wurde in der Folge etwas ruppiger, gerade die Bayern kassierten einige Verwarnungen. Bei der SG traf es nur Brenneis, was Folgen hatte. Nach dem 2:1 besaß Buchbrunn/Mainstockheim nur noch bei Tobias Försters gefährlichem Freistoß (78.) die Möglichkeit zum Ausgleich.

Kurz darauf entschieden die Bayern die Sache nach erneut schönem Spielzug über Außen. Sahin Cangul ließ nach einem langen Ball für Richard Maaß prallen. Der zog aus 14 Metern trocken ab und der Ball landete zum 3:1 im Netz (83.). Tim Reiner legte später dar, was er von seiner Elf künftig sehen will. „Wir brauchen Konstanz von Woche zu Woche und müssen auch einmal Fußball arbeiten.“ Dann könnte es mit dem Weg nach oben klappen.