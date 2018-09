Die Abtswinder beenden ihre Negativserie

Würzburger Kickers II – TSV Abtswind 1:3 (0:1)

Nach fünf Spielen ohne Sieg hat der TSV Abtswind am Freitagabend seine Negativserie beendet. Der 3:1-Sieg in Würzburg war allenfalls kurz nach der Halbzeit in Gefahr, als die Kickers zum Ausgleich getroffen hatten. Aber der Aufsteiger schlug binnen fünf Minuten zweimal zurück und sicherte sich damit einen wichtigen Sieg, um die nächsten Wochen in Ruhe zu gestalten.

Max Hillenbrand war neben Marcel Ruft, Nicolas Wirsching und Roman Hartleb in die Startelf gekommen und traf nach fünf Minuten zur Führung. Wirsching hatte nach dem glücklosen Abwehrversuch der Gastgeber auf den mitgelaufenen Kameraden gespielt – und führte kurz vor der Pause selbst das 0:2 auf dem Fuß, doch er schoss aus 18 Metern knapp vorbei (41.). Kurz nach der Pause traf Onur Ünlücifci aus heiterem Himmel per Foulelfmeter – alles war wieder offen. Bis Max Hillenbrand und Pascal Jeni mit ihren Treffern die Partie entschieden.

Tore: 0:1 Max Hillenbrand (5.), 1:1 Onur Ünlücifci (47., Foulelfmeter), 1:2 Max Hillenbrand (55.), 1:3 Pascal Jeni (60.).

Einen ausführlichen Spielbericht lesen Sie am Sonntagnachmittag an dieser Stelle und am Montag wie gewohnt in der Printausgabe.