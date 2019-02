Dettelbachs Trainer genießen das Vertrauen

Thomas Freund (52) bleibt auch in der Saison 2019/20 Trainer des Fußball-Bezirksligisten Dettelbach und Ortsteile. Er übernahm den Bezirksliga-Neuling vor der Saison. Nach 18 Spielen sind die Dettelbacher Tabellenletzter (19:46-Tore, 12 Punkte). Zum Relegationsplatz fehlen sieben Zähler. Rein rechnerisch sei der Klassenerhalt noch möglich, urteilt der Trainer. Er hofft auf weniger Verletzte in der Rest-Saison, die für den Aufsteiger am Sonntag, 10. März, mit dem Spiel bei der DJK Dampfach fortgesetzt wird. Das ursprünglich für Faschingssamstag, 2. März, geplante Derby gegen TSV/DJK Wiesentheid wurde auf Freitag, 5. April (19 Uhr), verlegt. Auch die Verträge mit Kurt Amrein (47) und Daniel Rügamer, dem verantwortlichen Trainerduo der zweiten Mannschaft, wurden verlängert. Als Aufsteiger in die Kreisklasse Würzburg 2 belegt die Reserve ebenfalls den letzten Platz. Sie hat in 16 Spielen erst einen Punkt geholt.