Dettelbach stärkt seine Position

Kreisliga 1 Würzburg

TSV Güntersleben – ETSV Würzburg 4:0 SB DJK Würzburg – SSV Kitzingen 1:0 FC Eibelstadt – SB Versbach 6:0 TSV Reichenberg – SV Sonderhofen 0:0 SG Buchbrunn/Mainstockheim – TSV Sulzfeld 1:1 FC Würzburger Kickers III – SpVgg Giebelstadt 1:4 TSV Rottenbauer – Dettelbach und Ortsteile 2:6

1. (1.) Dettelbach und Ortsteile 23 18 3 2 60 : 22 57 2. (2.) SV Heidingsfeld 23 16 3 4 59 : 18 51 3. (3.) SSV Kitzingen 22 16 3 3 53 : 20 51 4. (4.) FC Eibelstadt 23 11 6 6 48 : 31 39 5. (6.) SG Buchbrunn/Mainstockheim 23 9 6 8 33 : 34 33 6. (9.) TSV Güntersleben 23 10 3 10 38 : 43 33 7. (7.) SV Sonderhofen 23 7 11 5 46 : 30 32 8. (5.) ETSV Würzburg 23 9 5 9 37 : 33 32 9. (11.) SpVgg Giebelstadt 23 10 2 11 51 : 55 32 10. (10.) SB DJK Würzburg 24 10 2 12 35 : 39 32 11. (8.) SB Versbach 23 9 4 10 36 : 42 31 12. (12.) TSV Reichenberg 22 9 3 10 36 : 43 30 13. (13.) FC Würzburger Kickers III 23 6 7 10 36 : 52 25 14. (14.) TSV Sulzfeld 24 6 3 15 36 : 53 21 15. (15.) FC Hopferstadt 23 2 5 16 22 : 52 11 16. (16.) TSV Rottenbauer 23 2 2 19 24 : 83 8

DJK Würzburg – SSV Kitzingen 1:0 (1:0). Die DJK scheint in dieser Runde der Angstgegner der Kitzinger zu sein. Nach dem 5:2-Erfolg in der Vorrunde reichte diesmal ein frühes Tor von Mohammes Gaballa, der ein Zuspiel Alexander Elsners mit einem Heber über den SSV-Torwart Michael Kümmel ins Netz setzte (20.). „Unsere stärkste Saisonleistung! Wir haben verdient gewonnen, weil wir vierzig Minuten in Unterzahl auskommen mussten“, sagte Würzburgs Trainer Daniel Uhlmann. Der SSV hatte zwar im zweiten Abschnitt gedrängt, aber seine besten Möglichkeiten erst zum Ende hin. Einmal knallte ein SSV-Angreifer den Ball aus kurzer Distanz drüber. In der Nachspielzeit landete eine Flanke auf der Querlatte des DJK-Tores.

Tor: 1:0 Mohammes Gaballa (20.). Rot: Dennis Holler (Würzburg, 52., Notbremse).

FC Eibelstadt – SB Versbach 6:0 (3:0). Nichts zu bestellen hatten die stark ersatzgeschwächten Versbacher. Der FC dominierte von Beginn an deutlich und hätte in der zweiten Halbzeit bei besserer Auswertung seiner Möglichkeiten sogar zweistellig siegen können.

Tore: 1:0 Mike Berger (6.), 2:0 Jonas Blank (37.), 3:0 Johannes König (41.), 4:0 Mike Berger (53.), 5:0 Thomas König (74.), 6:0 Mike Berger (78.).

TSV Reichenberg – SV Sonderhofen 0:0. „Wir sindmit zwei blauen Augen davon gekommen und können sehr gut mit dem Punkt leben“, ordnete Reichenbergs Spielertrainer Sven Krönlein den recht schmeichelhaften Zähler für seine Elf realistisch ein. Beim TSV musste Torwart Marco Zeidler früh verletzt vom Feld (30.), Vertreter Björn Heißwolf rettete Reichenberg mehrfach vor einem Rückstand. Bei einer Großchance Alexander Kreußers benötigten die Gastgeber in der ersten Hälfte Glück, ebenso als Björn Seubert den Ball aus kurzer Entfernung gegen die Latte hämmerte (85.).

Würzburger Kickers III – SpVgg Giebelstadt 1:4 (0:3). Die dritte Garnitur der Kickers verschlief den Start völlig, was die spielerisch guten Giebelstädter gleich mit drei Treffern bestraften. Beim Gast zog der überragende Stefan Reinhard im Mittelfeld geschickt die Fäden und leitete viele gefährliche Szenen ein. „Ihn bekamen wir zu keiner Zeit in den Griff. Aber wir sind im Moment einfach zu schwach, auch was die Besetzung angeht“, meinte Kickers-Trainer Frank Faulhaber.

Tore: 0:1 Philipp Deppisch (9.), 0:2 Marcus Tschall (12., Eigentor), 0:3 Ahmad Obaid (23.), 0:4 Robert Jakob (64.), 1:4 Dominik Hemrich (75.).

TSV Rottenbauer – Dettelbach und Ortsteile 2:6 (2:3). Das frühe 3:0 ließ die Dettelbacher sorglos werden, und das rächte sich. „Wir hatten das Spiel dreißig Minuten im Griff – und auf einmal stand es 2:3“, rieb sich Dettelbachs Sportleiter Hugo Holzapfel verwundert die Augen. In Gefahr geriet der Sieg jedoch nicht wirklich. Der Tabellenführer erhöhte am Ende noch einmal die Schlagzahl und machte so noch das halbe Dutzend voll.

Tore: 0:1 Julian Deinlein (9.), 0:2 Tim Reiner (15.), 0:3 Benedikt Schraud (17.), 1:3 Yevgeny Labkov (45.), 2:3 Fabian Hummel (46.), 2:4 Lukas Lohr (70.), 2:5 Fabian Kühnl (76.), 2:6 Benedikt Schraud (78.).

Restprogramm

TSV Güntersleben – ETSV Würzburg 4:0 (1:0). Tore: 1:0 Johannes Weeth (15.), 2:0 Luca Blemel (65.), 3:0 Kamjar Kiajeha (73.), 4:0 Luca Blemel (80.). Gelb-Rot: Frank Müller (Würzburg, 70., Foulspiel).