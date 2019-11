Dettelbach kommt nicht vom Fleck

Kreisliga 1 Würzburg

SV Oberpleichfeld/Dipbach – SV Sickershausen 1:1 Buchbrunn/Mainstockheim – SV Geroldshausen 2:1 SC Lindleinsmühle – SV Maidbronn 4:2 Bayern Kitzingen – TSG Estenfeld 1:2 SV Sonderhofen – Dettelbach und Ortsteile 0:0 SB Versbach – SV Heidingsfeld 0:5 SV Bütthard – SC Schwarzach 1:2 FG Marktbreit/Martinsheim – FC Eibelstadt 1:0

1. (1.) SC Schwarzach 18 14 2 2 54 : 15 44 2. (2.) SG Buchbrunn/Mainstockheim 18 14 2 2 55 : 19 44 3. (3.) SV Heidingsfeld 18 12 3 3 56 : 20 39 4. (4.) Bayern Kitzingen 17 9 5 3 45 : 22 32 5. (6.) FG Marktbreit/Martinsheim 16 8 4 4 24 : 16 28 6. (5.) FC Eibelstadt 18 9 1 8 36 : 31 28 7. (7.) SV Maidbronn 17 7 4 6 32 : 29 25 8. (8.) SV Oberpleichfeld/Dipbach 17 7 3 7 47 : 42 24 9. (9.) TSG Estenfeld 18 7 1 10 34 : 55 22 10. (10.) SV Sickershausen 18 5 4 9 27 : 37 19 11. (11.) Dettelbach und Ortsteile 16 6 1 9 22 : 40 19 12. (12.) SB Versbach 18 4 5 9 28 : 50 17 13. (13.) SV Sonderhofen 17 4 4 9 31 : 37 16 14. (14.) SV Bütthard 18 4 3 11 26 : 43 15 15. (15.) SC Lindleinsmühle 17 4 2 11 36 : 59 14 16. (16.) SV Geroldshausen 17 2 2 13 18 : 56 8

Im Gleichschritt bewegen sich die SG Buchbrunn/Mainstockheim und der SC Schwarzach an der Tabellenspitze weiter vorneweg. Beide taten sich am vorletzten Spieltag des Jahres gegen Abstiegskandidaten allerdings schwerer als erwartet und gewannen nur knapp jeweils mit 2:1. Während die Schwarzacher das Spiel beim SV Bütthard nach 0:1-Rückstand noch in der ersten Hälfte dank eines Doppelschlags ihres Torgaranten Simon Pauly drehten, hatten die Buchbrunner und Mainstockheimer mit dem Tabellenschlusslicht SV Geroldshausen eine überraschend harte Nuss zu knacken.

Vom Spielverlauf her war die Sache laut SG-Coach Thorsten Selzam eindeutiger, als es das Ergebnis aussagt. Bereits in der ersten Hälfte hatte es seine Elf verpasst, ein, zwei Tore mehr vorzulegen, und so musste sie nach dem Ausgleich mächtig strampeln, um den Pflichtsieg zu holen. Dabei war wieder einmal Verlass auf Torjäger Maximilian Eberhard, der die SG mit zwei Treffern zu einem nach Meinung Selzams verdienten Sieg führte.

Nicht vom Fleck kommen im Tabellenkeller der SV Sonderhofen und Dettelbach. Nach Ansicht des Dettelbacher Sportleiters Hugo Holzapfel hätte die Seinen den Abstiegsgipfel in Sonderhofen gewinnen müssen. Sie hatten demnach ein klares Chancenplus, gingen damit aber fahrlässig um. Lukas Bock etwa scheiterte mehrmals aussichtsreich vor dem Sonderhöfer Gehäuse. Auch ein Freistoß Lukas Schimmers verfehlte sein Ziel knapp. „Wir müssen mit dem Punkt leben“, sagte Holzapfel über die Nullnummer, die für die Sonderhöfer das zwölfte sieglose Spiel in Serie bedeutete.

SV Oberpleichfeld – SV Sickershausen 1:1 (0:0). Tore: 0:1 Markus Kretzer (75.), 1:1 Tim Friedrich (83., Foulelfmeter).

SG Buchbrunn/Mainstockheim – SV Geroldshausen 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Maximilian Eberhard (19.), 1:1 Florian Boldt (46.), 2:1 Maximilian Eberhard (69.).

SC Lindleinsmühle – SV Maidbronn 4:2 (2:2). Tore: 1:0 Kerim Semitz (3.), 1:1 Timo Drösler (21.), 2:1 Onur Ulusoy (30., Elfmeter), 2:2 Nico Werner (42.), 3:2, 4:2 Onur Ulusoy (73., 76.).

SB Versbach – SV Heidingsfeld 0:5 (0:4). Tore: 0:1 Henry Libischer (9., Foulelfmeter), 0:2 René Hartmann (26.), 0:3 Timo Günther (30.), 0:4 Florian Holstein (34.), 0:5 Michael Kerbler (85.).

SV Bütthard – SC Schwarzach 1:2 (1:2). Tore: 1:0 Lorenz Brell (28.), 1:1 Simon Pauly (35.), 1:2 Simon Pauly (37., Foulelfmeter).

Bayern Kitzingen – TSG Estenfeld 1:2 (1:1). Tore: 0:1 Jakob Pietschmann (19.), 1:1 Marcel Solick (27.), 1:2 Joshua Weberbauer (70.).

FG Marktbreit/Martinsheim – FC Eibelstadt 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Rainer Radlinger (87.).