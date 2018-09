Der reizvolle Vergleich vom Kleinen gegen den Großen

Der kleine Verein aus dem Stadtteil gegen den großen Nachbarn oder der SV Sickershausen erwartet die Kitzinger Bayern. – Zu einem Punktspiel wohlgemerkt. „Das hätte ich vor vier, fünf Jahren nie für möglich gehalten. Dass die Bayern mal so weit runter sind bis in die Kreisliga, hätte ich nicht geglaubt. Jetzt sind wir mal rauf, schauen wir mal, wie es wird. Fr uns ist das auf jeden Fall ein besonderes Spiel“, blickt Sickershausens Vorsitzender Uwe Köhler dem Derby am Sonntag entgegen.

Er gehörte zu der Sickershäuser Mannschaft, die vor rund 25 Jahren letztmals gegen die Kitzinger Nachbarn in einem Punktspiel auflief. Wann das genau war, hat er sich nicht gemerkt. „Das dürfte Anfang der Neunziger Jahre gewesen sein. Bei uns war zu der Zeit der Harry Kämpf als Trainer, die Bayern wurden bis ganz nach unten durch gereicht. Ein Spiel haben wir sogar mit 3:1 gewonnen, das andere müsste unentschieden ausgegangen sein“, blickt er zurück. Beide Klubs trafen sich nur kurz in der gleichen Spielklasse, die Kitzinger überwanden ihr Tief schnell und kletterten wieder nach oben.

Der Blick in die Historie belegt, dass es im Frühjahr 1994 war, als beide Vereine in der damaligen Kreisklasse gegeneinander antraten. Die Wege trennten sich schnell wieder, bis zu fünf Ligen betrug der Unterschied zwischen den beiden Vereinen. Dieses Jahr allerdings mussten die Bayern den für sie bitteren Gang in die Kreisliga antreten, einer Spielklasse, die für den SV Sickershausen beinahe schon das Maß aller Dinge ist. „Die Liga ist gut, der Fußball, der gespielt wird, ist ordentlich, die Gegner sind für uns attraktiv. Gegen Stadtschwarzach oder Buchbrunn beziehungsweise Mainstockheim, haben wir früher auch mal um Punkte gespielt. Dann waren die weg“, erzählt.

Er ist mittlerweile zuversichtlich, was das Unternehmen Kreisliga für seinen SV Sickershausen angeht. „Ich hatte schon etwas Bedenken. Wenn man eine junge Mannschaft hat, wie wir, und dann vielleicht am Anfang nichts holt, dann verlieren die Spieler die Motivation. Aber im Gegenteil, wir haben gut mitgehalten, obwohl wir ein schweres Auftaktprogramm hatten“, sagt Köhler. Die bisherigen drei Niederlagen fielen mit einem Tor Unterschied und teils recht unglücklich aus, zwei Unentschieden und der Sieg gegen Versbach zeigten, dass sich der Aufsteiger in der Liga nicht zu verstecken braucht.

Woran es ein wenig hapert, hat der Vorstand ausgemacht. „Unser Problem ist die Chancenauswertung. Du darfst halt nicht drei, vier gute Chancen in so einer Liga auslassen. Das rächt sich.“ Eine im Schnitt recht junge Sickershäuser Truppe schickt Trainer Wolfgang Beischmidt aufs Feld, der Großteil der Akteure ist erst zwischen18 und 26 Jahre alt. Dass es der Kitzinger Stadtteil-Klub bis in die Kreisliga schaffte, ist laut Vorstand Köhler der Jugendarbeit zu verdanken. Vor einigen Jahren habe man die Zeichen erkannt und mit umliegenden Vereinen eine Junioren-Fördergemeinschaft, die JFG Schwanberg, gegründet. Die Mannschaften kicken nahezu allesamt in der Kreisliga, ein ordentliches Niveau, bei dem die Talente gefordert werden. „Du hast gute Trainer und auch gute Leute“, fasst Köhler zusammen.

Aus dieser Jugendarbeit brachte der Klub in den letzten Jahren immer wieder Spieler nach oben. Mancher fand außerdem den Weg von anderen Klubs wieder zurück nach Sickershausen. Der eingeschlagene Weg ist eindeutig richtig, meint der Vorstand. „Einen so guten und so jungen Kader hatten wir auch zu meiner Zeit nicht. Es sind momentan 17, 18 Mann, die du problemlos in die Erste stecken kannst.“ Ihm gefällt der Zusammenhalt der Truppe. „Da gibt es keine Meckerei.“

Nur schade, dass etwa mit Christian Mann eines der großen Talente seit Sommer wegen eines Kreuzbandrisses ausfällt. Andreas Rumpel kann wegen seines Berufs als Polizist nur selten da sein. Aber auch diese Ausfälle lassen sich ersetzen. So springen eben junge Kerle wie der 18-jährige Stefan Hülle ins kalte Wasser. Der zuletzt etwas von Verletzungen geplagte Kader bekommt nun mit Peter Müller und Florian Holler wieder Verstärkung.

Trainer Wolfgang Beischmidt sieht seine Mannschaft in einem Lernprozess. In der Defensive klappt es schon ganz gut, das Toreschießen sei noch etwas das Manko, meint der 48-Jährige. Das werde schon glaubt er und ist beim Saisonziel Realist. „Alles andere als der Klassenerhalt wäre vermessen.“

Für den Vorsitzenden Uwe Köhler zählt ebenso nur der Ligaverbleib, der nach den bisher gezeigten Leistungen gelingen könnten. „Ich bin zuversichtlich, dass wir es schaffen. Auch für die Zukunft habe ich keine Bedenken.“ Gegen die Kitzinger Bayern hofft er auf eine große Zuschauerkulisse – und möglichst auch auf Punkte.