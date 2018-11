Der bunte Haufen wird solide

Es gleicht einem Hauen und Stechen, was in den letzten Wochen hinter dem unangefochtenen Tabellenführer der A-Klasse 3 Würzburg, dem VfR Bibergau, passiert ist. Fünf Mannschaften balgen sich gerade um den zweiten Platz, den überraschenderweise die Reserve Bayern Kitzingens besetzt. Im Vorjahr hatte sie noch lange Zeit gegen den Abstieg gekämpft. Konstanz schien ein Fremdwort für die Mannschaft von Trainer Josef Unser. Doch genau damit gelingen ihr in dieser Saison Erfolge, und nun bittet sie den Spitzenreiter zum heißen Tanz.

Von 2010 bis 2012 war es mit Kitzingens zweiter Garde stets aufwärts gegangen. Binnen drei Jahren gelang der Aufstieg von der A-Klasse in die Kreisliga, in der sich die Kicker vom Bleichwasen in ihrer Premierenspielzeit achtbar schlugen. Doch diesem Aufschwung folgte ein rasanter Niedergang, der vergangene Saison fast in der B-Klasse geendet hätte. Denn nach dem doppelten Abstieg standen die Kitzinger mit Josef Unser, der das dem Untergang geweihte Schiff im Sommer 2016 von Interimstrainer Benedikt Straßberger übernommen hatte, zur Winterpause schon wieder nur auf dem letzten Tabellenplatz der A-Klasse. Die Schreckensbilanz: zwei Siege aus den zurückliegenden 65 Ligaspielen.

Der Fall in die unterste aller Ligen schien kaum noch abzuwenden. Magere fünf Punkte zierten das Konto der Kitzinger. Doch der Trainer setzte ein Zeichen: Er verlängerte vorzeitig. Diesen Vertrauensvorschuss zahlten seine Schützlinge in der zweiten Saisonhälfte zurück. „Die Jungs sind zusammengewachsen und haben unglaublichen Charakter bewiesen“, so der Übungsleiter über seinen wild zusammengewürfelten Haufen. Neben vielen gerade aus der Jugend gekommenen Kickern mussten immer wieder Altgediente wie Stefan Güntner aushelfen. In zwölf Partien gelangen den Bayern immerhin sechs Siege. Sie konnten spielerisch mithalten und sicherten sich verdient den Klassenverbleib.

„Fußballerisch waren wir fast immer auf Augenhöhe. Nur läuferisch und kämpferisch mussten wir in der neuen Saison zulegen, um mehr zu erreichen“, resümiert Unser, der aber noch vor Rundenbeginn einige Rückschläge hinnehmen musste. Ali Akbari stand nicht mehr zur Verfügung, acht seiner Akteure studierten inzwischen auswärts. Der Trainer zweifelte, ob er eine ähnliche Hierarchie würde aufbauen können wie in der Runde zuvor – zu schwer wogen für ihn die Veränderungen.

Doch die Vorbereitung lief ansprechend, und mit Tim Kressmann, Florian Kieser, Nicklas Donaldson und Davide de Luca kristallisierte sich zeitig ein festes Gerüst heraus, auf das der Seinsheimer setzt. Zudem seien seine Spieler, die vergangenes Jahr in den Herrenbereich gekommen waren, ein Jahr älter und damit erfahrener geworden. „Sie haben sich richtig gut entwickelt“, sagt Unser. Dazu hätten Christian Rumpel, Jakob Günzel und Lukas Wolf den direkten Sprung aus der eigenen A-Jugend zu den Aktiven geschafft und seien mittlerweile feste Stützen.

Selbst von einem schwachen Start mit zwei Punkten aus drei Spielen hat sich diese neuformierte Mannschaft nicht irritieren lassen, sondern stets an sich geglaubt. Das erstaunliche Ergebnis: Es folgten zwölf Spiele ohne Niederlage, darunter acht Siege, und der Sprung auf Platz zwei. Ambitionierte Teams wie Repperndorf oder Seinsheim/Nenzenheim wurden ohne Gegentor bezwungen ebenso wie Eibelstadts Reserve. Rückschläge wie die Ausfälle von Giovanni Scarriglia oder Luis Luckert steckten die Bayern weg, sie verließen nicht ihren eingeschlagenen Weg. Auch als die vergangenen Wochen wegen Verletzungen, Krankheit oder studienbedingter Abwesenheit kaum noch an geregeltes Training zu denken war, verloren die Kitzinger ihr neues Ziel nicht aus den Augen. Das heißt mittlerweile: Platz zwei.

„Wir wollen solange wie möglich um den Relegationsplatz kämpfen“, sagt Josef Unser angriffslustig. Diese Entschlossenheit soll zum Jahresabschluss an diesem Sonntag auch Spitzenreiter Bibergau zu spüren bekommen, denn die Bayern wollen zu Hause ungeschlagen bleiben und mit nur einer Niederlage – diese kassierten sie beim 0:8 im Hinspiel – in die Winterpause gehen. Das klingt nach dieser ersten Halbserie sicherlich nicht utopisch.