Der TV Marktsteft ist der große Gewinner

Bezirksoberliga Männer

TSV Partenstein – HSG Volkach 32:26 HSG Mainfranken – TV Marktsteft 26:34 FC Bad Brückenau – TSV Lohr II 27:25 HSC Bad Neustadt II – SpVgg Giebelstadt 31:38 DJK Rimpar III – HG Maintal 29:22

1. (1.) TV Marktsteft 14 11 2 1 410 : 342 24 : 4 2. (3.) FC Bad Brückenau 14 11 0 3 447 : 387 22 : 6 3. (2.) TSV Lohr II 13 10 1 2 348 : 292 21 : 5 4. (4.) DJK Rimpar III 14 9 0 5 398 : 380 18 : 10 5. (5.) HSG Mainfranken 14 7 1 6 453 : 448 15 : 13 6. (7.) TSV Partenstein 12 6 1 5 316 : 329 13 : 11 7. (8.) SpVgg Giebelstadt 14 6 1 7 395 : 381 13 : 15 8. (6.) HSC Bad Neustadt II 14 6 0 8 411 : 419 12 : 16 9. (9.) TSV Rödelsee 14 5 1 8 370 : 379 11 : 17 10. (10.) HSG Volkach 15 4 0 11 408 : 465 8 : 22 11. (11.) DJK Waldbüttelbrunn II 14 3 0 11 357 : 400 6 : 22 12. (12.) HG Maintal 14 1 1 12 338 : 429 3 : 25

So schnell kann es gehen: Vergangene Woche mussten sich Marktstefts Handballer nach einem Unentschieden in Partenstein noch wie Verlierer vorkommen, nun stehen sie als Sieger da. Nicht nur, dass sie ihr eigenes Spiel bei der HSG Mainfranken klar gewannen. Hinzu kam, dass der erste Verfolger aus Lohr knapp in Bad Brückenau verlor. Die Marktstefter nahmen kurz vor der Halbzeit so richtig Fahrt auf und zogen weit davon: bis auf 17:11. Diesen Rückstand konnten die sonst so angriffslustigen Mainfranken in der zweiten Hälfte nicht mehr verkürzen. Die Lohrer hielten ihre Partie bis zum Schluss offen und hatten 40 Minuten lang fast durchgängig knapp geführt. Dann drehte sich das Spiel langsam. 38 Sekunden vor Abpfiff gerieten sie wieder mit zwei Toren in Rückstand und hatten auch in Überzahl nichts mehr zuzusetzen.

Im Abstiegskampf wird es für die Volkacher nach ihrer Niederlage in Partenstein wieder etwas ungemütlicher. Zwanzig Minuten hielten sie gut mit, dann steigerte sich Partenstein um seinen neuen Spielertrainer Otto Fetser in einen 8:2-Tore-Lauf und war zur Halbzeit auf 19:11 weggezogen – ein Schock, von dem sich die Volkacher im Spiel nie mehr erholten.

TSV Partenstein – HSG Volkach 32:26 (19:11). Partenstein: Völker 8, Fetser 5, Nass 5, Haberberger 5/1, Straßwiemer 3, Lang 2, Durner 1, Hofmann 1, Kißner 1, Scheuring 1. Volkach: Baumann 11/6, Lutz 5, Feuerbach 2, Oliver Müller 2, Weimann 2, Fertig 1, Fröstl 1, Götz 1, Wagner 1.

HSG Mainfranken – TV Marktsteft 26:34 (13:18). Mainfranken: Motscha 9/1, Reinhard 6/4, Lukas Uhl 3, Dhillon 2, Machwart 2, Neuweg 2, Josh Schmitt 1, Robert Uhl 1. Marktsteft: Wendel 10/4, Hetterich 6/2, Florian Lang 5, Etzelmüller 3, Bischoff 2, Hering 1, Alex Lang 1, Lenhart 1, Seitz 1, Wolf 1.

HSC Bad Neustadt II – SpVgg Giebelstadt 31:38 (12:23). Neustadt: Früh 11, Stöhr 8/7, Rovcanin 4, Finke 3, Lisitsyn 2, Patrick Wilm 2, Philipp Wilm 1. Giebelstadt: Schnapp 9/4, Rhein 8, Eberth 5, Häuserer 5, Kreisel 5, Mark 3, Bitzek 1, Michel 1, Pabst 1.