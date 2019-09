Der TV Etwashausen greift noch einmal an

Felix Günzel und Christoph Sasse sitzen entspannt bei einem Cappuccino in der Würzburger Innenstadt. Sie sind auf dem Weg nach Etwashausen. Dorthin also, wo sie in den vergangenen Jahren sportlich regelmäßig über sich hinausgewachsen sind. Die erste Saison in der bayerischen Oberliga haben die Etwashäuser Tischtennis-Asse als Tabellenvierter hinter sich gelassen. Nach der Vorrunde waren sie sogar Spitzenreiter gewesen.

Vor dem ersten Heimspiel der neuen Runde gegen Regionalliga-Absteiger TSV Schwabhausen an diesem Samstag (15 Uhr, Florian-Geyer-Halle Kitzingen) wirken Kapitän Sasse und Günzel tief entspannt. „Die Liga ist heuer noch stärker geworden“, sagt Günzel. „Wir freuen uns auf die Gegner, auch weil wir uns selbst jetzt erst einmal weniger Druck machen als im Frühjahr.“ Günzel ist zum Jahresanfang ins vordere Paarkreuz gerückt. Eine erste Duftmarke haben er und seine Etwashäuser bereits gesetzt.

„Das Training haben wir zuvor etwas schleifen lassen.“ Christoph Sasse, Kapitän des TV Etwashausen

Am vergangenen Samstag siegten sie überraschend deutlich mit 9:3 in Starnberg. Ende März hatten sie beim Heim-8:8 gegen den Klub aus dem Alpenvorland noch einen wichtigen Punkt im Rennen um den zweiten Rang liegen gelassen. „Das war ein guter Auftakt“, findet Günzel und erwähnt ein besonderes Bonbon. Sein Mannschaftskollege Bastian Herbert sei im letzten Spiel des Tages schon mit 0:7 im zweiten Satz zurückgelegen – und habe diesen noch mit 11:7 gewonnen.

Es sind Ereignisse wie diese, die zeigen: Die Etwashäuser sind mit ihren Aufgaben gewachsen. Erst vor wenigen Jahren hat diese Generation in der Landesliga begonnen. Der Emporkömmling ist exakt so aufgestellt wie vorige Saison. Spitzenspieler, die nur sporadisch einspringen, sind den Etwashäusern fremd. Alle wohnen in der Nähe. Günzel, Sasse und Herbert sind TVE-Eigengewächse. Markus Jäger ist in Sommerach sesshaft geworden, der gebürtige Pole Kamil Michalik in Albertshofen. Und Jens Jung stammt aus dem Dittelbrunner Ortsteil Hambach.

„Dadurch konnten wir in der Vorbereitung alle sehr strukturiert zusammen trainieren, in der Regel dreimal in der Woche. Das haben wir davor etwas schleifen lassen“, sagt Kapitän Christoph Sasse, der die Saisonpremiere krankheitsbedingt verpasst hat. Für ihre drei Doppel haben sich die Etwashäuser auch etwas Neues einfallen lassen. Was genau, verraten sie vor dem Spiel gegen die Schwabhausener lieber nicht. An Nummer 1 der Oberbayern steht Tom Sfiligoj. Der junge Slowene hat noch einmal rund 40 Leistungspunkte mehr als Michalik und in der vergangenen Saison im vorderen Regionalliga-Paarkreuz fast ausgeglichen gespielt. Zu einem Sieg konnte er dem punktlosen Absteiger nicht verhelfen. Doch die Mannschaft ist in der Oberliga genauso aufgestellt wie eine Klasse höher.

Auf die Heimauftritte freuen sich Günzel, der auch TVE-Jugendleiter ist, und Sasse ganz besonders. In der Vorrunde sind es gleich sechs. Hinzu kommen zwei Unterfranken-Derbys in der Fremde: Schon am 5. Oktober geht es zur Bundesliga-Reserve nach Bad Königshofen, wo sich die Etwashäuser vergangene Saison mit einem nicht mehr für möglich gehaltenen Sieg (nach 1:4-Rückstand) den Titel als Herbstmeister gesichert haben (Sasse: „Das war der absolute Höhepunkt.“). Und einen knappen Monat später tritt der TVE dann bei Aufsteiger TTC Kist an, wo der kubanische WM-Teilnehmer Jorge Campos Valdes (2258 Leistungspunkte) an Nummer 1 spielt. „Nach Kist kann ich fast laufen“, sagt Günzel schmunzelnd. Der Lehramtsstudent steht kurz vor dem Examen und wohnt in Höchberg, also dicht vor den Toren Würzburgs.

Etwashäuser Leistungspunkte

Kamil Michalik 2140

Felix Günzel 2048

Bastian Herbert 2021

Markus Jäger 2000

Christoph Sasse 1924

Jens Jung 1906

Oberliga Bayern

SV Haiming (Absteiger)

TSV Schwabhausen (Absteiger)

TSV Bad Königshofen II (vorige Saison 3.)

TV Etwashausen (4.)

FC Bayern München II (5.)

TB/ASV Regenstauf (6.)

TTC Fortuna Passau II (7.)

TSV Starnberg (8.)

TTC Kist (Aufsteiger)

MTV Ingolstadt (Aufsteiger)