Der SSV Kitzingen nimmt Schwung auf

Das war mal eine Generalprobe, die der SSV Kitzingen eine Woche vor dem Saisonstart hinlegte. Satte elf Treffer gelangen der Elf von Thomas Beer gegen die DJK Unterspiesheim, den Bezirksligisten der Staffel Ost. „Die wussten gar nicht, wie ihnen geschieht“, sagt Beer, dessen Team schon zur Pause sieben Mal gejubelt hatte. Tags zuvor hatte der SSV bereits in Oberschwarzach mit 2:0 gewonnen.

Die Gefühlslage bei den Siedlern könnte also besser kaum sein. Sie starten mit gehörigem Selbstvertrauen in die neue Spielzeit und fiebern dem Auftakt entgegen. „Das waren zwei tolle Leistungen, die wir allerdings nicht überbewerten. Am Sonntag in Retzbach wird uns ein ganz anderes Spiel erwarten“, sagt Beer. Er weiß die jüngsten Ergebnisse richtig einzuordnen, zumal auch die ersten Gegner sich in sehr guter Frühform präsentierten. Denn sowohl die Retzbacher, die in Benedikt Strohmenger einen neuen Trainer an der Seitenlinie haben, als auch die Rottendorfer, die eine Woche später an der Kirchweih in der Siedlung gastieren werden, ließen in den Vorbereitungspartien aufhorchen. Und auch Mitaufsteiger TSV Lohr, der dritte Kontrahent, ist gerüstet und hat sich stark präsentiert.

Knackiges Auftaktprogramm

„Das ist sicherlich ein knackiges Auftaktprogramm, in dem wir gleich sehen werden, wo wir stehen. Aber wir wissen, was auf uns zukommt“, sagt Beer, der besonders die Mannschaften aus dem Aschaffenburger Raum „brutal stark“ sieht. Zufrieden ist der Trainer mit dem aktuellen Zustand der Seinen aber auf jeden Fall. Die jüngsten Ergebnisse hätten die vergangenen, intensiven Trainingseinheiten bestätigt und lassen ihn nach der Kreisliga-Meisterschaft mit gutem Gefühl in die neue Spielzeit starten.

Lange Zeit hatte es nicht danach ausgesehen. Denn noch ehe die Vorbereitung losging, galt es zwei unerwartete Hiobsbotschaften zu verkraften. In Vincent Held und Luca Fischer hat den Klub ein junges, aufstrebendes Duo, das vergangene Saison zum Stamm gehörte, Richtung Geesdorf verlassen. Trotz des Aufstiegs in die Bezirksliga wollten sich beide unter Jannik Feidel in der Landesliga beweisen. Vor allem Held hinterlässt eine große Lücke, die nun ein alter Bekannter schließen soll.

Aljoscha Keßler ist von der Abtswinder Reserve zu seinem Jugendverein zurückgekehrt. „Er hat ein Näschen für den Torabschluss und wird sicher eine gute Rolle spielen. Gegen Oberschwarzach hat er ein Weltklasse-Tor per Fallrückzieher gemacht“, schwärmt Beer von seinem neuen Angreifer, der von den anderen beiden Neuen Marvin Funk und Mladen Grujic mit Vorlagen gefüttert werden könnte.

Funk spielte zuletzt bei Kreisliga-Absteiger DJK Würzburg und machte mit seinen Flankenläufen auf sich aufmerksam. „Er ist hochengagiert und haut sich voll rein. Er wird sich ebenfalls schnell zurechtfinden“, sagt Beer. Im Zentrum hat der SSV in Grujic einen erfahrenen Mann dazubekommen, der bereits bei mehreren Vereinen im Kitzinger Raum aktiv war, unter anderem in Schwarzach, Abtswind oder zuletzt in Brünnau. Auch er werde zu seinen Einsätzen kommen, sagt der Coach, der mit der Vorbereitung lange Zeit nicht einverstanden war und selbst sagt: „Mit den Testspielen war ich anfangs nicht glücklich.“

Mit Rückenwind in die Saison

Gegen die Kreisligisten aus Buchbrunn/Mainstockheim und Sonderhofen setzte es Niederlagen. Die Vorbereitungspartie gegen Weigenheim musste der Trainer wegen Personalmangels sogar absagen. Immer wieder hätten Spieler gefehlt, vor allem wegen Urlaubs. So verliefen auch die Trainingseinheiten schleppend. Das sei im Vorjahr noch anders gewesen. Da habe man die Vorbereitung sehr gut durchziehen können. Rechtzeitig zum Saisonstart scheint sich das Blatt am vergangenen Wochenende aber gewendet zu haben. „Wir gehen mit Rückenwind in die neue Saison. Die Mannschaft hat definitiv die Qualität, den Klassenerhalt zu schaffen“, sagt Beer.

Es sei an der Zeit, dass sich das Gewicht in der Bezirksliga West wieder etwas in den Würzburger und Kitzinger Raum verlagert und nicht mehr so Aschaffenburg-lastig sei. Denn der Aufwand sei schon Wahnsinn. Mit dem Klassenverbleib möchte der SSV einen ersten Schritt in diese Richtung gehen.