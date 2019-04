Der SSV Kitzingen bleibt beim 5:0 noch gnädig

Kreisliga 1 Würzburg

SV Bütthard – SV Sickershausen 0:0 SV Bütthard – SB Versbach 6:0 TSV Güntersleben – SB DJK Würzburg 0:0 ETSV Würzburg – SC Schwarzach 2:3 SV Sickershausen – TSV Reichenberg 5:0 FC Eibelstadt – TSG Estenfeld 3:1 SSV Kitzingen – SpVgg Giebelstadt 5:0 Buchbrunn/Mainstockheim – Bayern Kitzingen 0:2 SV Sonderhofen – SV Heidingsfeld 0:2

1. (1.) SSV Kitzingen 27 23 3 1 86 : 17 72 2. (2.) Bayern Kitzingen 27 14 9 4 63 : 32 51 3. (3.) FC Eibelstadt 27 13 9 5 43 : 28 48 4. (5.) SC Schwarzach 27 14 4 9 62 : 42 46 5. (4.) SV Sonderhofen 27 13 5 9 53 : 42 44 6. (7.) SV Bütthard 27 12 4 11 69 : 43 40 7. (8.) SV Heidingsfeld 27 10 9 8 40 : 41 39 8. (6.) SG Buchbrunn/Mainstockheim 27 10 8 9 43 : 34 38 9. (9.) TSG Estenfeld 27 11 3 13 54 : 62 36 10. (12.) SV Sickershausen 27 10 5 12 50 : 41 35 11. (10.) ETSV Würzburg 27 10 5 12 39 : 42 35 12. (11.) SB Versbach 27 9 6 12 47 : 66 33 13. (13.) TSV Güntersleben 27 9 4 14 43 : 64 31 14. (14.) SpVgg Giebelstadt 27 5 4 18 36 : 86 19 15. (16.) SB DJK Würzburg 27 5 4 18 30 : 81 19 16. (15.) TSV Reichenberg 27 4 6 17 34 : 71 18

SV Bütthard – SV Sickershausen 0:0. Einen glücklichen Punkt behielt Bütthard am Freitagabend im Nachholspiel. Sickershausen hatte die klar besseren Möglichkeiten, nutzte aber keine. So lief etwa Moritz Rahmann gleich zu Beginn allein auf Bütthards Torwart Steffen Hofmann zu. „Für uns war das 0:0 zu wenig“, sagte Sickershausens Informant Christoph Wiedemann. Die Heimelf fand nicht zu ihrem Spiel.

SV Sickershausen – TSV Reichenberg 5:0 (3:0). Ein Sonntagsschuss, ein Lupfer in die lange Ecke und ein schön herausgespieltes Tor - nach 14 Minuten hieß bereits 3:0 für Sickershausen. Der Liga-Neuling aus dem Kitzinger Stadtteil überrollte die Gäste, die tief im Abstiegskampf stecken. Der vierte Streich folgte gleich nach dem Seitenwechsel. Reichenberg wirkte geschockt ob dieses Torgewitters und blieb im ganzen Spiel harmlos. „Wir dachten, das wird ein heißer Tanz“, sagte SV-Informant Christoph Wiedemann. „Aber unsere Chancenauswertung war heute richtig gut.“

Tore: 1:0 Julian Burger (4.), 2:0 Moritz Rahmann (9.), 3:0 Dominik Held (14.), 4:0 Dominik Held (47.), 5:0 Julian Rahmann (69., Foulelfmeter).

SV Bütthard – SB Versbach 6:0 (2:0). Am Freitag noch torlos, haute Bütthard zwei Tage später gleich ein halbes Dutzend raus. „Es war auch in dieser Höhe verdient. Wir hatten zuletzt sechs Spiele in zwei Wochen, da konnte man nicht damit rechnen“, sagte Bütthards Spielertrainer Peter Deißenberger. Dem Abtasten zu Beginn der Partie machte Lorenz Brell ein Ende, als er mit einem Abstauber nach einem Freistoß das 1:0 erzielte (28.). Das 2:0 verschaffte Sicherheit, mit Brells 3:0 gleich nach dem Wechsel war die Sache schon entschieden. Versbach erwischte einen schlechten Tag, außer einem Lattentreffer durch Aydin Koldas (50.) ging vorne nicht viel.

Tore: 1:0 Lorenz Brell (52.), 2:0 Sebastian Zedlitz (40.), 3:0 Lorenz Brell (52.), 4:0 Lukas Steinmetz (71.), 5:0 Sebastian Zedlitz (76., Handelfmeter), 6:0 Lorenz Brell (85.).

ETSV Würzburg – SC Schwarzach 2:3 (1:2). In der Schlussphase freute sich der ETSV etwas zu lange über den 2:2-Ausgleich durch Maxi Plutkas Kopfballtor. Fast im Gegenzug überliefen die flinken Gäste erneut ihre Gegner, Dominik Laudenbach gelang der Siegtreffer. Die spielstarken Schwarzacher hatten stark begonnen und bis zur Pause weitere Treffer verpasst. Würzburg kämpfte sich ins Spiel, stand letztlich aber ohne Punkt da.

Tore: 0:1 Dominik Laudenbach (6.), 0:2 Nino Scheidler (8.),1:2 Jens Müller (20.), 2:2 Maximilian Plutka (80.), 2:3 Dominik Laudenbach (83.).

SG Buchbrunn/Mainstockheim – Bayern Kitzingen 0:2 (0:0). Etwas glücklich gewannen die Kitzinger in Buchbrunn laut SG-Trainer Thorsten Selzam. „Wir haben einmal schlecht ausgesehen, das haben sie gleich genutzt“, haderte er mit der Situation zum 0:1 nur Sekunden nach dem Wiederbeginn. Nach einem Steilpass war die SG-Abwehr nicht auf der Höhe, was Richard Maaß nutzte (46.). Beim zweiten Treffer verwertete Tim Reiner einen Abpraller. Doch vor allem zu Beginn besaß die SG Vorteile und die klar besseren Chancen. So hob Maximilian Eberhard einmal über den Torwart, aber auch übers Tor. Dann scheiterte Michael Twardy frei stehend am Gästetorhüter Florian Nöth. Von den Bayern, die den Sieg im Rennen um Platz zwei brauchen, kam zunächst wenig, sie fanden gegen die gut verteidigende Heimelf kaum Lücken. Nur Tim Reiner verpasste einmal. Zum bitteren Ende handelte sich der Spielertrainer und Torjäger in der Nachspielzeit eine Rote Karte ein, die seiner Mannschaft im Saisonendspurt noch weh tun könnte.

Tore: 0:1 Richard Maaß (46.), 0:2 Tim Reiner (65.). Rot: Tim Reiner (Kitzingen, 90.+1, Beleidigung).

SV Sonderhofen – SV Heidingsfeld 0:2 (0:0). Ein Sonntagsschuss Christian Porwols aus 25 Metern geriet zur Initialzündung für Heidingsfeld. Bis dahin sahen die Zuschauer eine ausgeglichene Partie, in der beide ihre Chancen besaßen. Heidingsfelds Torwart Felix Lang machte die besten der Gastgeber zunichte, als er Alex Kreußers Kopfball und Thomas Betz' Schuss noch abwehrte. Auf der anderen Seite war Torhüter Daniel Fries ebenfalls auf dem Posten. Zum Ende fehlte Sonderhofen die Kraft, um noch einmal Druck aufzubauen. Der Gast spielte den Sieg clever herunter.

Tore: 0:1 Christian Porwol (63.), 0:2 Chri-stian Porwol (71.). Gelb-Rot: Sita Diaby (Heidingsfeld, 77., Foulspiel).

SSV Kitzingen – SpVgg Giebelstadt 5:0 (3:0). Der Sieg des Meisters hätte wesentlich deutlicher ausfallen müssen, wie SSV-Coach Thomas Beer meinte. Richtiggehenden Chancenwucher betrieb seine im Abschluss zu leichtfertige Elf. Viermal Latte und Pfosten, dazu etliche klare Gelegenheiten und einen verschossenen Elfmeter zählte Beer auf. Giebelstadt ließ zu keiner Zeit erkennen, dass die Mannschaft noch um den Klassenverbleib spielt. Mit kapitalen Schnitzern legte sie die ersten beiden Tore für Vincent Held auf. Ihr Bester, Torwart Benjamin Geiger, verhinderte Schlimmeres.

Tore: 1:0 Vincent Held (13.), 2.0 Vincent Held (16.), 3:0 Dennis Ketturkat (24.), 4:0 Dennis Ketturkat (47.), 5.0 Alexander Schmidbauer (55.).

FC Eibelstadt – TSG Estenfeld 3:1 (1:0). Hochverdient blieben die Punkte in Eibelstadt, das damit immer noch in Lauerstellung auf Platz zwei bleibt. „Wir müssen nicht, wir schauen, was geht“, sagte Spielertrainer Fabian Gärtner zu den Perspektiven im Aufstiegsrennen. Ein Kopfball von Hemrich und ein Abstauber von Merker leiteten den Sieg des FC ein. Estenfeld blieb nur mit Burkards schönem Direktschuss zum 1:2 gefährlich.

Tore: 1:0 Dominik Hemrich (7.), 2:0 Michael Merker (64.), 2:1 Sven Burkard (65.), 3:1 Lukas Ziegler (72.).