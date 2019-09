Der SSV Kitzingen beklagt einen Heimfluch

Bezirksliga West

SpVgg Hösbach-Bahnhof – TV Wasserlos 5:5 Spfrd Sailauf – TSV Neuhütten/Wiesthal 4:3 DJK Hain – SV Erlenbach/Main 6:1 SSV Kitzingen – TSV Uettingen 0:1 TSV Rottendorf – TSV Lohr 1:2 TSV Retzbach – TSV Keilberg 0:1 FC Südring Aschaffenburg – TuS Leider 0:3 TSV Heimbuchenthal – TuS Frammersbach 2:2

1. (2.) TSV Keilberg 8 6 1 1 14 : 5 19 2. (4.) TSV Lohr 8 5 2 1 18 : 8 17 3. (5.) DJK Hain 8 5 1 2 24 : 8 16 4. (3.) TV Wasserlos 8 5 1 2 27 : 15 16 5. (6.) TuS Leider 8 5 1 2 20 : 11 16 6. (1.) TSV Rottendorf 8 5 1 2 19 : 11 16 7. (7.) TSV Neuhütten/Wiesthal 8 4 1 3 16 : 11 13 8. (8.) TSV Uettingen 8 4 1 3 15 : 17 13 9. (9.) TSV Heimbuchenthal 8 2 4 2 18 : 12 10 10. (12.) Spfrd Sailauf 8 3 1 4 16 : 20 10 11. (11.) TuS Frammersbach 8 2 3 3 11 : 11 9 12. (10.) SSV Kitzingen 8 3 0 5 14 : 16 9 13. (13.) SpVgg Hösbach-Bahnhof 8 2 2 4 9 : 21 8 14. (14.) TSV Retzbach 8 1 2 5 9 : 13 5 15. (15.) FC Südring Aschaffenburg 8 1 0 7 8 : 37 3 16. (16.) SV Erlenbach/Main 8 0 1 7 4 : 26 1

SSV Kitzingen – TSV Uettingen 0:1 (0:0). Viertes Heimspiel, vierte Heimniederlage, „Es ist wie ein Fluch“, so Kitzingens Trainer Thomas Beer. „Zu Hause schaffen wir es einfach nicht. Die Murmel will nicht über die Linie.“ Uettingen hatte schon anfangs Chancen für ein Tor. Dann kam der SSV nach einer Viertelstunde besser zurecht. Steffen Metz erzielte ein Tor, wurde aber vom Schiedsrichter Udo Kessemeier zurückgepfiffen (20. Minute). Er hatte ein Handspiel Alexander Schmidbauers erkannt, der aber den Ball mit der Brust angenommen haben soll. Wenig später wurde ein Treffer Dennis Ketturkats nicht anerkannt. Der Unparteiische hatte ein Foul gesehen und nicht auf Vorteil zu Gunsten des SSV entschieden. Es sah gegen Ende der zweiten Hälfte nach einer Nullnummer aus. Nach einem Fehlpass lief Pascal König allein aufs SSV-Tor und traf zum entscheidenden 0:1.

Tor: 0:1 Pascal König (76.). Zuschauer: 100.

Restprogramm

SpVgg Hösbach/Bahnhof – TV Wasserlos 5:5 (3:2). Tore: 0:1 Julius Väth (16.), 0:2 Tobias Leis 820.), 1:2 Manuiel Sittinger (29.), 2:2 Patrick Schneider (31., Foulelfmeter), 3:2 Patrick Schneider (36.), 4:2 Manuel Sittinger (64.), 4:3 Julius Väth (67.), 5:3 Yannick Mühlhoff (73.), 5:4 Marcel Wohnsland (87.), 5:5 Marcel Wohnsland (90.+3). Spfrd. Sailauf – TSV Neuhütten/Wiesthal 4:3 (4:2). Tore: 0:1 Steffen Englert (1.), 0:2 Maximilian Ehrlich (2.), 1:2 Moritz Büttner (6.), 2:2 Björn Fleckenstein 828.), 3:2 Niclas Büttner (39.), 4:2 Linus Ebert (42.), 4:3 Steffen Engler (54.).i DJK Hain – SV Erlenbach 6:1 (4:1). Tore: 0:1 Okan Yildiz (14.), 1:1 Markus Horr (23.), 2:1 Agon Jashari (32.), 3:1 Yannick Diels (37.), 4:1 Patrick Badowski (42.), 5:1 Patrick Badowski (69.), 6:1 Patrick Badowski (77.). TSV Rottendorf – TSV Lohr 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Ugur Sen (23.), 1:1 Maritz Schuberet (85.), 1:2 Julian Genheimer (90. +3). TSV Retzbach – TSV Keilberg 0:1 (0:1). Tor: 0:1 Benedikt Krelina (39.). Südring Aschaffenburg – TuS Leider 0:3 (0:0). Tore: 0:1 Sven Bolze (69.), 0:2 Till Link (71.), 0:3 Till Link (89.). TSV Heimbuchenthal – TuS Frammersbach 2:2 (1:1). Tore: 0:1 David Aull (15.), 1:1 Fabian Thiel (23.), 1:2 Patrick Amrhein (77.), 2:23 Lukas Retsch (84.). l

Bezirksliga Ost

DJK Dampfach – TSV/DJK Wiesentheid 2:2 DJK Oberschwarzach – TSV Münnerstadt 1:2 TSV Forst – SV-DJK Unterspiesheim 1:0 SV Rödelmaier – FC Thulba 1:3 TSV Bergrheinfeld – Spfr. Steinbach 4:2 TSV Gochsheim – DJK Altbessingen 0:1 FC Westheim – DJK Hirschfeld 2:3 FC Sand II – FC Bad Kissingen 0:3

1. (2.) FC Bad Kissingen 8 5 2 1 23 : 9 17 2. (1.) TSV Forst 8 5 2 1 19 : 6 17 3. (4.) FC Thulba 8 5 2 1 22 : 14 17 4. (3.) TSV/DJK Wiesentheid 8 4 3 1 18 : 8 15 5. (5.) DJK Hirschfeld 8 4 3 1 15 : 8 15 6. (9.) DJK Altbessingen 8 4 1 3 12 : 16 13 7. (6.) DJK Oberschwarzach 8 4 0 4 14 : 16 12 8. (7.) TSV Gochsheim 8 3 2 3 19 : 13 11 9. (10.) TSV Bergrheinfeld 8 3 2 3 17 : 13 11 10. (8.) SV-DJK Unterspiesheim 8 3 2 3 16 : 14 11 11. (12.) TSV Münnerstadt 8 3 2 3 11 : 12 11 12. (11.) DJK Dampfach 8 2 3 3 13 : 14 9 13. (13.) FC Westheim 8 2 0 6 15 : 25 6 14. (14.) Spfr. Steinbach 8 2 0 6 10 : 25 6 15. (15.) SV Rödelmaier 8 1 1 6 7 : 21 4 16. (16.) FC Sand II 8 1 1 6 7 : 24 4

DJK Dampfach – TSV/DJK Wiesentheid 2:2 (0:1). Mit dem letzten Aufgebot waren die Wiesentheider angereist, und sie hatten auch noch Pech, als sie schon frühzeitig verletzungsbedingt wechseln mussten. Trotzdem kontrollierten sie in der ersten Hälfte die Partie. Lukas Huscher traf zur frühen Führung. Huscher legte nach der Pause zum 2:0 nach, und Wiesentheid sah wie der Sieger aus. Doch nach einem Freistoß köpfte Thiemo Persch nur wenige Minuten später zum Anschlusstreffer ein. Mohamed Rmeithi bot sich die Großchance zum 3:1. Frei vor dem Tor schoss er den Torsteher an. Eine Viertelstunde vor dem Ende kam Dampfach zum Ausgleich. In der Schlussminute rettete Jan Molitor mit einer Glanzparade den Punkt für Wiesentheid.

Tore: 0:1 Lukas Huscher (14.), 0:2 Lukas Huscher (50.), 1:2 Thiemo Persch (54.), 2:2 Patrick Winter (74.). Zuschauer: 80.

Restprogramm