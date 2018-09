Der Party-Bus der Kitzinger Kegler

Es gab unter den in höheren Spielklassen aktiven Kegler-Mannschaften in unserem Landkreis keine Mannschaft, die solange das gleiche Gesicht hatte, wie die Männer I des PSW 21 Kitzingen. Über Jahre hinweg ging das gleiche Sextett auf Holz-Jagd, was sich jetzt erstmals ändert. Denn der Teamsenior Siegfried Bohn plagt sich mit gesundheitlichen Problemen herum und geht deswegen freiwillig in die dritte Mannschaft zurück.

Deswegen rückt der bisherige Ersatzmann, der Sulzfelder Dieter Pfister, in die Stammformation auf. Der bislang zweite Ersatzmann Sebastian Greif ist nach einer Knieoperation mindestens die gesamte Vorrunde außer Gefecht. Deswegen hoffen die PSWler, dass personell nichts mehr dazwischen kommt. Denn wenn in der Vorrunde jemand passen müsste, bliebe nur die Möglichkeit, irgendjemand aus der zweiten Mannschaft als Aushilfe anzuheuern. „Wir hätten es gewagt“, versichert Mannschaftsführer Uwe Gast zum Ausgang der vergangenen Saison in der Landesliga Nord. Denn die Mannen aus dem Kitzinger Kolosseum hatten in der Vorsaison den guten fünften Platz belegt, wegen des verschärften Abstiegs aber den Aufstieg in die Bayernliga verpasst. Der Sportkeglerverband hat die Regionalligen ersatzlos abgeschafft, dafür gibt es fortan jetzt vier statt zwei Landesligen und darüber eine zweigeteilte Bayernliga. „Wenn wir am letzten Spieltag nicht zuhause einen Punkt abgegeben hätten, wären wir in der engen Liga Dritter gewesen“, sagt Uwe Gast mit leiser Trauer in der Stimme. Doch von Trauer kann bei den PSW-Keglern überhaupt keine Rede sein. „Wir haben einen Party-Bus für unsere Auswärtsspiele“, verrät Michael Schwarzer. Denn Christian Bohn stellt seinen Kleinbus für die Auswärtsfahrten zur Verfügung. Abwechselnd sitzt einer am Steuer, und die anderen können auf gewonnene Auswärtspunkte anstoßen.

Christian Bohn war in der abgelaufenen Runde der Top-Mann der Kitzinger mit einem Schnitt, der zuhause wie auswärts über 540 Holz lag. Seinen Kollegen ging teilweise die Konstanz ab. „Einen Tag spieltest du Kreisliga und am nächsten Tag Bundesliga“, bescheinigte Uwe Gast seinem Kollegen Michael Schwarzer, der mit 607 Holz das beste Tagesergebnis seiner Mannschaft erzielte. „Wir müssen wieder auf unsere Heimstärke bauen“, findet Christian Bohn und weiß wie seine Kollegen um eine nicht einfache Spielzeit. Denn wer davon ausgeht, dass die vier Landesligen schwächer ausfallen als die zwei davor, der denkt zu kurz. „Die Konkurrenz hat sich verstärkt wie die Versbacher mit dem ehemaligen Bundesligaspieler Norbert Strohmenger. Die alteingesessenen Regionalligamannschaften sind nicht zu vergessen, darüber hinaus sind noch starke Aufsteiger dazu gekommen“, skizziert Uwe Gast die Lage.

„Es wäre vermessen von einer Favoritenstellung für uns zu reden, wir wollen einfach oben mitmischen“, erklärt der Mannschaftsführer und erhebt den SKV Versbach, Post Franken Coburg und Eintracht Bamberg zu Titelkandidaten. Ob es der Spielplan nicht so gut mit den Kitzingern meint, oder nicht, das kommt auf den Blickwinkel an. Jedenfalls müssen sie gleich zum Saisonauftakt am 8. September zuhause gegen Versbach bringen. Die zweite Begegnung führt nach Coburg. Sollten die Kitzinger diese beiden schweren Brocken aus dem Weg räumen, könnte noch manch lustige Fahrt im Party-Bus ins Haus stehen.

Heimspieltermine

8. September SKV Versbach

22. September SKK Helmbrechts

13. Oktober KC Oberaltertheim

27. Oktober Gut Holz Schweinfurt

17. November Eintracht Bamberg

8. Dezember Franken Coburg

19. Januar SKC Föschnitz

9. Februar TTC/FW Gestungshausen

9. März SKC Eggolsheim