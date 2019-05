Der Mann, der den Tiger zähmte

Der Kontakt hatte in den vergangenen Jahren etwas nachgelassen – jetzt aber blüht die Verbindung des Golfclubs (GC) Kitzingen mit seinem Ehrenmitglied Costantino Rocca wieder auf. Denn der italienische Golf-Profi ist Stargast jenes Pro-Am-Turniers, das der Club kommenden Montag (6. Mai) auf seinem Kurs veranstaltet.

Rocca ist schon seit mehr als zwanzig Jahren Ehrenmitglied im Golfclub Kitzingen, spielte hier zuletzt im Jahr 2005. „Wir hoffen sehr, ihn animieren zu können, öfter zu uns ins fränkische Weinland zu kommen“, sagt Clubpräsident Jürgen Knauf. Nur zu gerne weisen Knauf und die Kitzinger auf die Momente hin, in denen der heute 63-Jährige im Blickpunkt der Golfwelt stand.

Der Profi aus Italien spielte 1997 beim Masters im amerikanischen Augusta in der Finalrunde im letzten Flight zusammen mit dem damals 21-jährigen Tiger Woods. Es wurde Woods' erster Major-Sieg mit einem Rekordergebnis von 18 unter Par und dem Rekord-Vorsprung von 12 Schlägen, den Rocca aus nächster Nähe miterleben dürfte. Im gleichen Jahr wurde Rocca als erster Italiener ins europäische Ryder-Cup-Team berufen.

Sieg gegen die Amerikaner

Auf einem der bekanntesten Golfplätze Europas, im andalusischen Valderrama, gelang Rocca der entscheidende Siegpunkt im Einzel gegen keinen Geringeren als Tiger Woods. Damals durfte er seinen zweiten Ryder-Cup-Sieg mit den Europäern gegen die favorisierten Amerikaner feiern. „Wir sind natürlich sehr stolz“, sagt Knauf, „ein derartig prominentes Ehrenmitglied wie Costantino Rocca in unseren Reihen zu haben.“

Der Präsident verspricht Golf-Freunden für kommenden Montag einen interessanten Tag. „Mit solch einem Golfer-Highlight wollen wir die Wertschätzung gegenüber unseren Mitgliedern ausdrücken.“ Auch Gästen will Knauf an diesem Tag etwas fürs Auge bieten und seinen Kitzinger „Golfclub mit Herz“ in den Mittelpunkt des Interesses rücken.

Für die 18 Profi-Plätze des Pro-Am-Turniers – hier spielen Amateure und Profis gemeinsam in einem Feld – ist eine Warteliste notwendig geworden. Für die Profis sind schöne Preisgelder ausgelobt, die Amateure bekommen Sachpreise. Für die Pros gilt das Zählspiel, für die Amateure ein Zählspiel auf Basis der Stableford-Wertung. Jeder der Profis soll, so die Idee, mit drei Amateuren in einem Flight spielen.

Der erste Abschlag ist auf 11 Uhr festgesetzt. Die Spielleitung obliegt dem Profi im Kitzinger Golfclub, Stephen Thomas, zusammen mit Kurt Dorner und Friedrich Scheuernstuhl. Gegen 17.30 Uhr ist die Siegerehrung vorgesehen, zum Abschluss laden die Gastgeber zu einem Grillabend mit Bier vom Fass.