Der FC Iphofen erfreut sich nur am Ergebnis

Strahlender Sonnenschein und zur Iphöfer Kirchweih ein Derby gegen den Nachbarn aus Mainbernheim: Eigentlich schien am Samstagnachmittag alles gerichtet für ein unterhaltsames Fußballspiel. Doch was am Ende rauskam, war ein müder Kreisklasse-Kick auf schwachem Niveau. Aus Sicht der Iphöfer passte immerhin das Ergebnis. Mit 3:0 hatten sie Mainbernheim in die Schranken verwiesen. In der ersten Hälfte hatte es nicht nach einem solch klaren Kurs ausgesehen. Die favorisierten Iphöfer, mit zehn Zählern aus fünf Spielen solide in diese Saison gestartet, durften sich zwar über mehr Ballbesitz freuen. So richtig Zwingendes entsprang dieser Feldüberlegenheit jedoch nicht.

Der FC tat sich schwer, in die Gefahrenzone vorzudringen und wirkte dabei recht einfallslos. So blieb die Aktion Ali Azads, der nach einem weiten Schlag aus der eigenen Hälfte frei vor Mainbernheims Torwart Christopher Wirtz auftauchte, aber den Ball nicht verarbeiten konnte, die einzig halbwegs gefährliche Möglichkeit vor der Pause (9.). „Wir haben heute kein gutes Fußballspiel gesehen. Es war sogar unser schlechtestes bislang in dieser Runde“, mochte Iphofens Trainer Elmar Most angesichts der Darbietung gar nichts schönreden.

Kein Hurra-Fußball zu erwarten

Auch die Mainbernheimer hoben mit ihrem Vortrag das Niveau nicht, von ihnen war aber aufgrund der sportlich angespannten Situation sowieso kein Hurra-Fußball zu erwarten: Sie waren mit nur zwei Punkten aus sechs Spielen in die Saison gestartet. Trotzdem äußerte sich Trainer Josef Unser über den Auftritt seiner Schützlinge nicht gänzlich unzufrieden. Aus seiner Sicht habe die spielerisch bessere Mannschaft verloren. Bis zum Sechzehner habe sein Team gut kombiniert, der letzte Ball in die Spitze sei dann aber nicht gekommen. Die Folge: bestenfalls Halbchancen.

„Die individuellen Fehler brechen bei uns dann gerade die Moral“, sagt Unser. Er meint Situationen wie vor dem ersten Gegentor: Maximilian Mergenthaler wurde im Strafraum nicht energisch genug gestört, er setzte den Ball daraufhin satt zum Iphöfer 1:0 ins kurze Eck. „Ich habe ehrlich gesagt zwischenzeitlich nicht mehr geglaubt, dass das Spiel heute noch einen Gewinner findet. Aber wenn man oben steht, gewinnt man halt auch solche Spiele mal“, erklärte Most.

Iphofen nutzt seine wenigen Chancen

Iphofen nutzte seine wenigen Torchancen konsequent und entschied die Begegnung in der Schlussphase. Nach der schönsten Kombination im gesamten Spiel war Florian Freygang über rechts bis zur Grundlinie durchgedrungen und hatte nach innen auf Daniel Förster gepasst. Der bugsierte den Ball zum 2:0 über die Linie (78.). Schließlich traf der aufgerückte Tim Köhler nach einem Abpraller gar zum 3:0 (83.). Dass Gäste-Coach Unser bei beiden Treffern eine Abseitsstellung erkannt haben mochte, interessierte die Gastgeber wenig. „Wir wollten es im entscheidenden Moment einfach mehr“, machte Elmar Most den zentralen Unterschied zwischen beiden Teams aus.

Während Iphofen damit weiterhin in der Spitzengruppe der Kreisklasse mitmischt, warten die Mainbernheimer nach wie vor auf den ersten Sieg der Saison. Josef Unser aber blickt zuversichtlich nach vorne. „Uns haben heute acht Spieler gefehlt“, sagte er. „Wenn sie zurück sind und entsprechend Kondition haben, werden uns auch nicht mehr so viele Fehler passieren.“