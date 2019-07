Der FC Geesdorf trifft auf den Titelfavoriten

An das letzte Duell mit Alemannia Haibach (9. Platz/4 Punkte) dürften sich die Kicker des FC Geesdorf (2./7) und ihre Anhänger äußerst ungern zurückerinnern. Am 27. April ging der personell gebeutelte Aufsteiger zu Hause mit 1:6 baden. Drei Treffer für Haibach steuerte seinerzeit Christian Breunig bei.

Der Alemannia-Torjäger vom Dienst fehlt derzeit allerdings aus privaten Gründen. Davon will sich Geesdorfs Trainer Jannik Feidel nicht verleiten lassen: „Bei den Haibachern kann fast jeder ein Spiel entscheiden.“ Daher seien sie auch für viele Konkurrenten der Landesliga der Favorit auf die Meisterschaft.

Im Sommer ist Marco Trapp von Frammersbach zurück nach Haibach gekommen – und scheint trotz seiner 37 Jahre wenig von seiner Spritzigkeit verloren zu haben. In den ersten drei Partien traf Trapp zweimal. Nach ihrem durchwachsenen Saisonstart mit nur einem Sieg aus drei Spielen dürften die Grün-Weißen an diesem Samstag in Geesdorf beherzt auf Sieg spielen.

„Sie werden mit Sicherheit alles dafür tun, um bei uns drei Punkte mitzunehmen. Wir wollen das verhindern“, sagt Feidel – und verweist darauf, dass seine Mannschaft schon gegen den SV Memmelsdorf vor zehn Tagen eine gute Heimleistung abgeliefert habe – mit dem passenden Ergebnis, einem 3:1. Bis auf den weiterhin verreisten Daniel Wagner sowie die beiden Langzeitverletzten Stefan Weiglein und Oliver Hahn sind beim noch ungeschlagenen FC alle Mann an Bord.