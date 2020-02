Der FC Geesdorf sagt sein Heimspiel ab

Erst ergiebige Schneefälle, dann Tauwetter, das konnte nicht gut ausgehen für das Spitzenspiel der Fußball-Landesliga Nordwest an diesem Samstag. Und so sah sich der FC Geesdorf am Freitagnachmittag gezwungen, die Partie gegen Tabellenführer Vatan Spor Aschaffenburg abzusagen – schon zum zweiten Mal in dieser Saison. „Der Wettergott meint es nicht gut mit uns“, teilte der Klub auf seiner Facebookseite mit. Wann es nachgeholt wird, stand noch nicht fest.