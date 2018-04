Der Blick auf die Tabelle ernüchtert

„Spaß macht Fußball spielen in Hopferstadt immer“, sagt Dominik Metzger, der Kapitän des FC Hopferstadt. Selbst in der aktuellen Situation – die Schwarz-Weißen sind Vorletzter in der Kreisliga und haben bereits neun Punkte Rückstand zum unteren Relegationsplatz – habe sich das nicht geändert. Denn der Zusammenhalt in der Mannschaft sei nach wie vor gut. An diesem Samstag soll nun im prestigeträchtigen Nachbarschaftsduell mit Lokalrivale Sonderhofen auch der sportliche Erfolg zurückkehren.

Zu beneiden ist der FC Hopferstadt um seine aktuelle Situation wahrlich nicht. Mit nur elf Punkten aus schon zwanzig Partien liegt die Elf von Trainer Erwin Klafke auf einem direkten Abstiegsplatz. Dass die Saison schwer werden würde trotz einiger Verstärkungen, war sowohl den Verantwortlichen als auch der Mannschaft klar. Dass sie allerdings so schwer würde, damit hatten nur die wenigsten gerechnet. „Der Blick auf die Tabelle ist schon sehr ernüchternd“, befindet auch Dominik Metzger, der sich mit den Seinen im vergangenen Sommer durch die Relegationsspiele gekämpft hatte, um schließlich fulminant aufzusteigen.

Und die Hopferstädter sahen sich gerüstet für die Spielzeit in der Kreisliga. Der Kader war zusammengeblieben und wurde mit Kevin Fiederling (Ochsenfurter FV) und Paul Scheuble (SV Kleinochsenfurt) sowie im Winter Björn Auer (Bayern Kitzingen) ergänzt. Die Ergebnisse waren achtbar, und der FC siedelte sich im hinteren Mittelfeld an. Selbst der Konkurrenz aus Buchbrunn/Mainstockheim oder Dettelbach trotzten Klafkes Männer. Doch die letzten Wochen des vergangenen Jahres verliefen dann besonders bitter mit dem 2:4 beim Letzten Rottenbauer und drei 0:1-Niederlagen. „Wir waren selten die schlechtere Mannschaft. Nur passten Aufwand und Ertrag nicht zusammen“, ärgert sich Metzger.

Die Hoffnung auf den Klassenverbleib lebte angesichts von zeitweilig nur noch fünf Punkten hinter dem unteren Relegationsplatz. Doch auch seit der Winterpause mangelt es an den nötigen Punkten. Nur ein Zähler aus dem Heimspiel gegen Versbach steht nach fünf Partien zu Buche. Der Abstand ist auf neun Punkte gewachsen. Wieder waren die Leistungen ansprechend und die Möglichkeiten, um die Spiele für sich zu entscheiden, vorhanden. Zeitweilig sei man dem Gegner gar überlegen gewesen, sagt der Spielführer.

Nur in Sulzfeld, ausgerechnet beim direkten Konkurrenten, hatte der FC einen rabenschwarzen Tag und kassierte die höchste Saisonniederlage. Ein herber Rückschlag, dem in Reichenberg ein weiterer folgte. Wieder einmal fehlte es am nötigen Abschlussglück. „Wir vergeben beste Chancen – auch ich. Nicht umsonst haben wir erst 21 Tore erzielt“, sagt Metzger mit Blick auf die ligaweit schwächste Offensive.

„Wo gibt es das noch, vor so vielen Leuten spielen zu dürfen?“ Dominik Metzger über das Duell mit dem SV Sonderhofen

Auch dieses Jahr sind dem FC erst drei Treffer gelungen. Diese Schreckensbilanz soll im Nachbarschaftsduell gegen den ewigen Rivalen aus Sonderhofen aufgehübscht werden. Und Metzger, der mit den meisten Kickern des Kontrahenten bereits in der Jugend gespielt hat, freut sich auf die Begegnung. „Das Wetter passt. Es werden wieder viele Zuschauer kommen. Und wo gibt es das denn heute noch im Amateurbereich – mit Ausnahme von Relegationsspielen –, vor so vielen Leuten spielen zu dürfen?“ Das Prestige motiviere, genau wie die Tatsache, dass die Hopferstädter seit drei Duellen gegen den Nachbarn sieglos sind.

Das soll sich nun ändern und zugleich eine Trendwende im Abstiegskampf einleiten. Denn die Schwarz-Weißen glauben noch immer an ihre Chance, auch nächstes Jahr in der Kreisliga zu spielen. „Die Stimmung ist ungebrochen gut. Wir ziehen weiterhin an einem Strang und wollen das Unmögliche möglich machen“, sagt Dominik Metzger, der nach 2015 kein zweites Mal mit seinem Klub absteigen will. Und sollte es doch so kommen: Der Spaß wird dem 25-Jährigen bei einer so eingeschworenen Truppe auch in der Kreisklasse nicht vergehen.