Der Bann ist gebrochen

Kreisliga A3 Hohenlohe

SC Wiesenbach – TV Niederstetten 2:0 SGM Taubertal/Röttingen – TSV Dörzbach/Klepsau 3:0 Apfelbach/Herrenzimmern – Spvgg Gammesfeld 1:2 FC Creglingen – FC Phoenix Nagelsberg 3:1 SGM Löffelstelzen/VfB Bad M. – FSV Hollenbach II 3:0 SGM Weikersheim/Schäftersh. – FC Igersheim 1:0 SV Edelfingen – DJK-TSV Bieringen 1:3

1. (1.) SGM Weikersheim/Schäftersh. 19 16 2 1 50 : 16 50 2. (2.) SGM Löffelstelzen/VfB Bad M. 19 11 5 3 45 : 23 38 3. (4.) FC Creglingen 18 11 3 4 35 : 18 36 4. (5.) SGM Taubertal/Röttingen 19 11 2 6 44 : 18 35 5. (3.) FC Phoenix Nagelsberg 19 10 4 5 38 : 21 34 6. (6.) SV Edelfingen 19 8 8 3 46 : 30 32 7. (7.) SC Wiesenbach 19 8 4 7 28 : 32 28 8. (8.) Spvgg Gammesfeld 19 7 5 7 30 : 32 26 9. (9.) FSV Hollenbach II 18 6 4 8 25 : 36 22 10. (10.) FC Igersheim 18 5 4 9 27 : 29 19 11. (11.) TV Niederstetten 19 5 3 11 29 : 38 18 12. (12.) SC Amrichshausen 18 4 5 9 20 : 34 17 13. (14.) DJK-TSV Bieringen 19 4 4 11 25 : 51 16 14. (13.) Apfelbach/Herrenzimmern 18 3 4 11 12 : 40 13 15. (15.) TSV Dörzbach/Klepsau 19 1 3 15 20 : 56 6

SGM Taubertal/Röttingen – TSV Dörzbach/Klepsau 3:0 (2:0). Im fünften Spiel nach der Winterpause gelang dem Bezirksliga-Absteiger der erste Sieg. Die Gäste starteten frech und nicht wie ein Tabellenletzter in die Partie. Sie versuchten die Heimelf mit frühem Pressing in Bedrängnis zu bringen, was jedoch nur teilweise gelang. Den Hausherren merkte man zwar vor allem zu Beginn des Spiels die Verunsicherung an, große Chancen ließ die Defensive jedoch nicht zu. Mit zunehmender Dauer kam die SGM über den Kampf besser ins Spiel und gewann ein leichtes Übergewicht. Zunächst kam es jedoch noch nicht zu Großchancen, da die Gäste die Angriffe mit zahlreichen kleinen Foulspielen klug unterbanden. So musste eine Ecke für die Führung herhalten. Ein Klärungsversuch der Gäste geriet zu kurz und wurde von Georg Löbert gleich wieder scharf gemacht. Die Flanke fand den aufgerückten Florian Olkus, der zum 1:0 einköpfte. In der Folgezeit hatte die Mannschaft von Joe Strauß ihre beste Phase und belohnte sich auch gleich wieder. Wiederum nach einer Ecke stand Jonas Löbert am zweiten Pfosten frei und verwandelt volley ins kurze Eck.

Die SGM begann die zweite Halbzeit zu passiv und ließ den Gästen viel Raum. Zwar mangelte es diesen an Ideen, die eine oder andere brenzlige Situation hatte die Defensive der SGM dennoch zu überstehen. Auch das Glück war nach einem Kopfball an den Innenpfosten auf Seite der SGM, die die sich bietenden Konterchancen nicht gut ausspielte. Die Entscheidung fiel in der Schlussphase, als Lucas Mohr aus kurzer Distanz nach herrlicher Vorarbeit durch Maik Fermüller zum 3:0 traf. (WRO)

Tore: 1:0 Florian Olkus (34.), 2:0 Jonas Löbert (42.), 3:0 Lucas Mohr (82.).