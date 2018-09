Der Aufsteiger hat ein Luxusproblem

Nach zehn Jahren Abstinenz gehören die Handballerinnen der HSG Volkach jetzt wieder zum erlauchten Kreis der Landesliga. Trainer Marcus Müller und seine Schützlinge können es kaum erwarten, dass die Saison losgeht. „Da freut sich jeder drauf. Für die meisten Spielerinnen ist das Neuland“, sagt Müller. Der 42-Jährige, der seit vergangenem Jahr Volkachs Frauenmannschaft trainiert, schaffte es zwar als Aktiver bis in die Bayernliga. Als Trainer war ihm der Sprung nach oben bislang aber nicht gelungen.

Souverän mit nur einer Niederlage und einem Unentschieden bei neun Zählern Vorsprung holte sich Volkach den Titel in der Bezirksoberliga. Dem neuen Kapitel sieht man bei der HSG gelassen entgegen. Primär, so sagt Müller, sei das Ziel der Klassenverbleib. „Wir nehmen das mit, wollen einfach mitspielen und lernen. Wenn es am Ende nicht reicht, ist das kein Beinbruch“, verkündet er bescheiden. In jedem Spiel alles geben, das sei ihm wichtig. Dass es klappen könnte, drin zu bleiben, habe der MHV Schweinfurt vorige Saison gezeigt.

Müller ist von seiner Mannschaft überzeugt. „Wir haben 15, 16 Spielerinnen, sind eingespielt. Der Stamm spielt ja schon seit sechs, sieben Jahren zusammen.“ Zu ihm gehören die Torhüterin Katharina Knoppe, Julia Wagner-Klinger oder die Werner-Schwestern, erfahrene Spielerinnen, die schon beim letzten Aufenthalt in der Landesliga dabei waren. Julia Zängler gehörte einst zum Bayernliga-Kader des TV Etwashausen. Zudem will Michi Landmann (geborene Müller) nach ihrer Babypause wieder einsteigen.

Das Team scheint gut aufgestellt. In Torhüterin Katharina Knoppe hat Volkach einen starken Rückhalt. Sie wird nach Ansicht ihres Trainers auch in dieser Liga zu den Besten ihrer Zunft gehören. Dazu hat die HSG ein großes Plus im Rückraum. Dort kann Müller auf drei Linkshänderinnen zurückgreifen. „Das ist fast schon ein Luxusproblem. Sophia Scheller und Hanna Wagenhäuser haben auch die Körpergröße und die Wurfkraft. Dazu kommt Julia Zängler, die über Bayernliga-Erfahrung verfügt.“ Auf Halblinks stehen neben Sophie Krämer auch Julia Wagner-Klinger und die junge Anna Schlachter zur Verfügung. Gerade auf Schlachter ist der Trainer gespannt. „Sie ist gerade 18 geworden und wird auch in der Landesliga für positive Dinge sorgen.“ Flinke Außen komplettieren die Mannschaft, die in den letzten Jahren häufig mit Tempospiel ihre Gegnerinnen niederrannte.

Auf die Landesliga hatte Trainer Müller schon im Vorjahr hingearbeitet. In der Vorbereitung dieses Sommers wurde eifrig trainiert, nicht nur an Ausdauer und Kraft ließ er feilen. „Hauptansatzpunkte waren die Härte, die Abwehrstärke und das Umschalten. Alles wird schneller sein als in der Bezirksoberliga“, prophezeit Müller. Dazu habe man neue Varianten in Abwehr und Angriff probiert. Zum Einstimmen auf die schwierigeren Aufgaben suchte sich der Trainer in den Testspielen zumeist höherklassige Gegner aus. Zuletzt gewannen die Volkacherinnen am vergangenen Wochenende ihre als Turnier angelegte Vierer-Pokalrunde gegen TS Herzogenaurach II. Im Finale bezwangen sie den allerdings nicht kompletten Ligarivalen HSG Pleichach mit 25:20.

Als Gegner im ersten Punktspiel wartet am Samstag Lokalrivale HSG Mainfranken. Natürlich wisse man einiges über die Kitzinger Spielgemeinschaft – nicht nur, dass sie in Melanie Meyer ihre überragende Spielerin habe, sagt Marcus Müller. „Wir wollen uns nicht nach dem Gegner richten. Wir sind eingespielt und stark genug in der Abwehr, vielleicht wird ein bisschen Nervosität mit reinspielen.“ Seine Volkacherinnen werden zum Auftakt komplett antreten.

Aufgebot HSG Volkach

Abgänge: keine. Zugänge: Alexandra Liebenstein (zweite Mannschaft).

Tor: Katharina Knoppe, Lena Bördlein.

Rückraum: Sophie Krämer, Julia Wagner-Klinger, Anna Schlachter, Sophia Scheller, Theresa Werner, Hanna Werner, Michaela Landmann, Ellen Kimmel.

Kreis: Linda Wirsching, Anja Sahlmüller, Sophia Werner.

Außen: Rebecca Schuster, Adriana Jäcklein, Hannah Wagenhäuser, Julia Zängler, Alexandra Liebenstein.

Trainer: Marcus Müller (2. Saison).

Saisonziel: Klassenverbleib.

Meistertipp: VfL Günzburg, SG Schwabach/Roth, TSV Winkelhaid.