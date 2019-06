Der Abstieg ist fast besiegelt

Tennis

Landesliga Nord Frauen (064)

ASV Neumarkt – RB Regensburg II 8:1 TC Bamberg II – Regensburger Tennis-Klub 0:9 TC WB Thurnau – WB Würzburg II 8:1 TC Herzogenaurach II – TG Kitzingen 9:0

1. (1.) Regensburger Tennis-Klub 5 5 0 0 38 : 7 10 : 0 2. (2.) ASV Neumarkt 5 4 0 1 35 : 10 8 : 2 3. (6.) TC WB Thurnau 4 2 0 2 21 : 15 4 : 4 4. (3.) TC Bamberg II 4 2 0 2 15 : 21 4 : 4 5. (4.) WB Würzburg II 5 2 0 3 20 : 25 4 : 6 6. (7.) TC Herzogenaurach II 5 2 0 3 19 : 26 4 : 6 6. (5.) RB Regensburg II 5 2 0 3 19 : 26 4 : 6 8. (8.) TG Kitzingen 5 0 0 5 4 : 41 0 : 10

TC Herzogenaurach – TG Kitzingen 9:0 (18:0)

Nach der 1:8-Heimniederlage am Vatertag gegen den TC Bamberg II fuhren die Kitzingerinnen etwas angeschlagen nach Herzogenaurach, wo sie auf ein stark aufgestelltes Team trafen. Sophie Steigleder traf an Position 1 auf die Tschechin Michaela Lisecova, die zwar ein langsameres Tempo als Steigleder spielte, ihr – was Taktik und Sicherheit betraf – aber deutlich überlegen war und der Kitzingerin keine Chance ließ (6:0, 6:1). Larah Staudt und Katinka Theis, die beide am Donnerstag in hart umkämpften Matches ihre Einzel jeweils im Matchtiebreak verloren hatten, fehlte diesmal im ersten Satz das Selbstvertrauen. Im zweiten Durchgang wachten beide auf und verkürzten jeweils auf ein 4:5 verkürzen. Mehr war aber nicht drin. Die erfahrenen, ein schnelles und druckvolles Tennis spielenden Herzogenauracherinnen Emily John und Sofija Hrovat ließen sich den Sieg nicht mehr nehmen.

An den Positionen vier, fünf und sechs waren die Kitzingerinnen dann wieder deutlich schwächer als ihre Kontrahentinnen und verloren deutlich. Ausgerechnet Paulina Bank, die an Position fünf bisher schon zwei Siege verzeichnete, fehlte in Herzogenaurach, wodurch Johanna Gerasch auf vorrückte und Hanna Scheuernstuhl zu ihrem ersten Einsatz in der Mannschaft kam. Beide Kitzingerinnen unterlagen deutlich (0:6, 1:6). Mit Bank hätte es nach den Einzeln anders aussehen können.

Nun müssen die Kitzingerinnen ihre letzten beiden Partien gegen TC Weiß-Blau Würzburg II und TC Rot-Blau Regensburg II hoch gewinnen, um den drohenden Abstieg aus der Landesliga zu verhindern – eine Herkules-Aufgabe. (pm)