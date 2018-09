Der Absteiger auf Aufstiegskurs

Kreisliga A3 Hohenlohe

FSV Hollenbach II – DJK-TSV Bieringen 2:2 SGM Taubertal/Röttingen – Spvgg Gammesfeld 4:1 SC Wiesenbach – TSV Dörzbach/Klepsau 1:3 SV Edelfingen – TV Niederstetten 4:3 SGM Weikersheim/Schäftersh. – DJK-TSV Bieringen 4:1 FC Igersheim – SGM Löffelstelzen/VfB Bad M. 1:1 FC Creglingen – SC Amrichshausen 2:1 Apfelbach/Herrenzimmern – Phoenix Nagelsberg 1:1

1. (1.) SGM Taubertal/Röttingen 4 4 0 0 14 : 3 12 2. (2.) SGM Löffelstelzen/VfB Bad M. 4 3 1 0 12 : 5 10 3. (4.) SGM Weikersheim/Schäftersh. 3 3 0 0 11 : 1 9 4. (5.) SV Edelfingen 4 2 2 0 12 : 6 8 5. (3.) SC Wiesenbach 4 2 1 1 6 : 5 7 6. (6.) FSV Hollenbach II 3 1 2 0 5 : 4 5 7. (8.) FC Igersheim 3 1 1 1 7 : 3 4 8. (9.) FC Creglingen 3 1 1 1 3 : 4 4 9. (7.) SC Amrichshausen 4 1 1 2 5 : 8 4 10. (14.) TSV Dörzbach/Klepsau 3 1 0 2 6 : 11 3 11. (9.) Apfelbach/Herrenzimmern 3 0 2 1 2 : 4 2 12. (11.) FC Phoenix Nagelsberg 4 0 2 2 4 : 7 2 13. (13.) TV Niederstetten 4 0 1 3 4 : 11 1 14. (12.) Spvgg Gammesfeld 4 0 1 3 3 : 12 1 15. (15.) DJK-TSV Bieringen 4 0 1 3 4 : 14 1

SGM Taubertal/Röttingen – SpVgg Gammesfeld 4:1 (2:1). Die SGM kam gut in die Partie und erzielte bereits in der 6. Minute durch Lukas Mohr die vermeintliche Führung. Schiedsrichter Beck verwehrte dem Treffer jedoch wegen angeblicher Abseitsstellung die Anerkennung. Etwas überraschend gingen dann die Gäste nach einer Unachtsamkeit der Hausherren-Abwehr in Führung. Die Spielgemeinschaft war sichtlich geschockt und hatte in der Folge viele unnötige Ballverluste zu verzeichnen. Nach einer knappen halben Stunde beruhigte Andre Fries nach schönem Pass von Nicolai Rupp durch den Ausgleichstreffer die Gastgeber-Nerven. Nach einem Foul am agilen Andre Fries im gegnerischen Sechzehner zeigt der Schiedsrichter auf den Punkt. Fabio Uhl verwandelte den Strafstoß souverän zur 2:1-Pausenführung. In der zweiten Halbzeit ging die Strauß-Truppe konzentrierter zu Werke und diktierte – basierend auf einem starken Zweikampfverhalten – das Geschehen. Durch viele gute Ballgewinne kam die Offensive der SGM nun ins Rollen. Mehrere gute Gelegenheiten waren die Folge. Die 3:1-Führung fiel jedoch nicht aus dem Spiel heraus. Andre Fries verwandelte einen Freistoß ins Torwarteck. Gammesfeld kämpfte zwar aufopferungsvoll, konnte sich jedoch im Gegensatz zur ersten Halbzeit keine Gelegenheit mehr erspielen. Besser machte es die SGM. Nach einer schönen Flanke von Daniel Walch köpfte Lukas Mohr aus kurzer Distanz zum 4:1-Endstand ein.

Tore: 0:1 Aaron Weber (15.), 1:1 Andre Fries (27.), 2:1 Fabio Uhl (40., Foulelfmeter, verursacht an Andre Fries), 3:1 Andre Fries (60.), 4:1 Lucas Mohr (61.).