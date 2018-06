Den Nationalkader fest im Blick

Der TV Segnitz hat mit seiner Jugendarbeit deutschlandweit einen guten Namen, was sich aktuell wieder einmal mit Fakten belegen lässt. Denn wie Vereinstrainer Christian Lauck stolz bilanziert, stehen vier Segnitzer derzeit in Bundeskadern: „Die Jugend-Bayernauswahl spielt fast komplett bei uns in Segnitz“, berichtet er.

Als Jüngster aus einem Segnitzer Quartett steht derzeit Leon Mark im Bundeskader der U 14-Jungs. Er war heuer erstmals für einen Bundeslehrgang eingeladen und schaffte sofort den Sprung unter die besten Fünf der U 14 in Deutschland. Der Mittel- und Abwehrspieler spielt am liebsten auf der rechten Abwehrposition. Der Schüler am Marktbreiter Gymnasium ist 13 Jahre alt und fliegt seit acht Jahren den Faustbällen hinterher. Ein Jahr älter ist Julian Schiffler, der seit dem Mini-Alter Faustball spielt und sich beim Bundeslehrgang der U 15 in den Vordergrund schob, so wie er es schon bei der U 13 getan hatte. Der Junge für die rechte Abwehrseite ist ein typischer Teamplayer mit einem guten Auge für die Situation. Der 15-jährige Fabio Lauck hat seit dem Jahr 2014 alle Bundes-Jahrgangskader durchlaufen und gehört in der U 16 zu den fünf besten Jugendspielern in Deutschland. „Wenn Fabio so weitermacht, hat er kommendes Jahr gute Chancen in den C-Bundeskader (Jugend U 18) zu kommen“, attestiert ihm sein Trainer und Onkel Christian Lauck. Der Zuspieler, der die Marktbreiter Realschule besucht, hat viel Übersicht und sich inzwischen auch in der Segnitzer Männer-Mannschaft, die in der 2. Bundesliga Süd beheimatet ist, die Position des Zuspielers ergattert. In der Bundesauswahl wird er allerdings in der Abwehr eingesetzt.

Noch einige Schritte weiter ist Florian Fahle gekommen, der sich seit Sommer 2016 Weltmeister nennen darf. Damals hatte er mit der A-Jugend-Nationalmannschaft WM-Gold in Nürnberg-Eibach geholt. Er steht derzeit im deutschen B-Kader (U 21) und agiert als Schlagmann in der Vereinsmannschaft. Florian Fahle absolviert eine Ausbildung zum Erzieher und war durch eine Verletzung im vergangenen Jahr etwas zurückgeworfen worden. Kürzlich auf dem Bundeslehrgang bestätigte er seine eigenen Erwartungen, doch reichte es nicht ganz für die Nominierung in der Mannschaft, die bald die U 21-Europameisterschaft bestreitet. „Ich werde weiter hart an mir arbeiten“, hat sich Florian Fahle vorgenommen. Ebenfalls eine Einladung zum Bundeslehrgang hatte Andreas Kaemmer für die U 16 bekommen, musste aber krankheitsbedingt absagen.

„Wer als Jugendlicher in Bayern große Erfolge erreichen will, der spielt am besten beim TV Segnitz“, sagt Christian Lauck. Aus diesem Grund sind Moritz Lutzenberger aus Augsburg und Johann Schneider aus Hallerstein nach Segnitz gewechselt. „Der Johann hat großes Potenzial“, bescheinigt Christian Lauck dem Hallersteiner, der heuer nur haarscharf das Ticket zur U 18-WM in Brasilien verpasst hat. Die Segnitzer bieten den Jungs gute Voraussetzungen mit der Präsenz in der 2. Bundesliga und hervorragenden Aussichten für die Jugendmeisterschaften.