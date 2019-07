Dem TSV Abtswind drohen mehrere Ausfälle

Die Sonne stand in dieser Woche im Kitzinger Weinland hoch im Kurs. Doch vor dem zweiten Saison-Heimspiel gegen die DJK Gebenbach (15. Platz/0 Punkte) sind beim TSV Abtswind (6./6) ein paar dunkle Wolken aufgezogen – in personeller Hinsicht. Im Training unter der Woche hat sich Angreifer Philipp Hummel am Sprunggelenk verletzt – er dürfte deshalb ebenso ausfallen wie der erkrankte Severo Sturm. Dazu kommen die fünf (Langzeit-)Verletzten Roman Hartleb, Frank Hartlehnert, Michael Herrmann, Jonas Wirth und Shawn Hilgert.

Drei Akteure (Florian Warschecha, Mathias Brunsch und Sven Gibfried) haben den Klub wie berichtet verlassen. „Uns stehen trotzdem 18 Spieler zur Verfügung“, sagte Abtswinds Co-Trainer Daniel Hämmerlein Freitagmittag. „Wir müssen nun sehen, wie wir diese Ausfälle bestmöglich kompensieren können.“ Igor Mikic und Marcel Ruft sind dafür wieder dabei. Ruft hat allerdings noch keine Spielpraxis.

Leicht wird es gegen die erst in der Relegation am Aufstieg in die Regionalliga gescheiterten Oberpfälzer so oder so nicht. Der Titelaspirant hat zwar noch keinerlei Punkte auf dem Konto, aber auch erst eine Partie absolviert (1:2 gegen den TSV Großbardorf). „Gebenbach steht schon ein bisschen unter Druck“, glaubt Hämmerlein, der bis vorige Saison für die Abtswinder auf dem Platz gestanden hat. Selbst müsse man an die Leistung zuletzt in Ansbach anknüpfen.

Abtswinds Trainer Mario Schindler zeigt im Heimspielheft Respekt vor Gebenbach: „Für mich persönlich gibt es kaum eine zweite Mannschaft in dieser Liga, die mit einer solch präzisen Wucht den Fußball interpretiert, wie die Kicker meines Kollegen Frank Maloku.“