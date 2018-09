Das Spitzenspiel war gar keines

A-Klasse Würzburg 1

TSV Rottenbauer II – FT Würzburg 3:9 SG Oberpleichfeld/Dipbach II – ETSV Würzburg II 3:0 SG Kleinochsenf./Gnods. – SV Heidingsfeld II 0:10 TSV Rottenbauer II – TSG Estenfeld II 3:5 SV Kürnach II – FT Würzburg 2:4 TSV Rottendorf II – TV 73 Würzburg 5:2 SG Randersacker – Würzburger Kickers IV 3:0

1. (2.) SG Randersacker 5 4 1 0 13 : 2 13 2. (3.) SV Heidingsfeld II 4 4 0 0 20 : 2 12 3. (4.) SG Oberpleichfeld/Dipbach II 5 4 0 1 16 : 7 12 4. (1.) ETSV Würzburg II 5 4 0 1 14 : 7 12 5. (7.) FT Würzburg 5 3 0 2 24 : 10 9 6. (5.) Würzburger Kickers IV 5 3 0 2 12 : 10 9 7. (6.) TV 73 Würzburg 5 3 0 2 12 : 13 9 8. (8.) TSG Estenfeld II 5 2 0 3 16 : 14 6 9. (10.) TSV Rottendorf II 5 2 0 3 10 : 10 6 10. (9.) TSV Gerbrunn II 3 1 0 2 7 : 9 3 11. (11.) SV Kürnach II 4 1 0 3 7 : 13 3 12. (12.) SG VFR Burggrumbach II/E.-S. II 4 0 1 3 1 : 9 1 13. (13.) TSV Rottenbauer II 4 0 0 4 8 : 21 0 14. (14.) SG Kleinochsenf./Gnods. 5 0 0 5 3 : 36 0

Gegen den Tabellenzweiten Heidingsfeld stand die Spielgemeinschaft von Anfang an auf verlorenem Posten und musste eine heftige Schlappe hinnehmen.

SV Kleinochsenfurt/Gnodstadt II – SV Heidingsfeld II 0:10 (0:5). Tore: 0:1 Kevin Schulz (10.), 0:2 Marco Göpfert (212.), 0:3 Jonas Brenner (32.), 0:4 Julian Roth (35.), 0:5 Marco Göpfert (37.), 0:6 Kevin Schulz (71.), 0:7 Jonas Brenner (78.), 0:8 Kevin Schulz (81.), 0:9 Andreas Zdebik (86.), 0:10 David Schlichting (89.).

A-Klasse Würzburg 2

TSV Frickenhausen – FC Kirchheim 7:0 FC Gollhofen – SV Gaukönigshofen 0:1 SV Kleinochsenfurt – TSV Goßmannsdorf 4:0 SV-DJK Gaubüttelbrunn – SpVgg Gülchsheim II 5:0 SV Tückelhausen/Hohestadt – FC Winterhausen 1:2 Ochsenfurter FV – SV Bütthard II 2:2 SV Erlach/Sulzfeld II – ASV Ippesheim 3:2

1. (1.) TSV Frickenhausen 5 5 0 0 28 : 1 15 2. (2.) ASV Ippesheim 5 3 1 1 13 : 9 10 3. (5.) SV Gaukönigshofen 4 3 0 1 6 : 4 9 4. (3.) Ochsenfurter FV 5 2 2 1 13 : 11 8 5. (6.) SV Erlach/Sulzfeld II 5 2 2 1 10 : 9 8 6. (9.) SV Kleinochsenfurt 5 2 1 2 13 : 11 7 7. (9.) FC Winterhausen 5 2 1 2 11 : 12 7 8. (4.) FC Kirchheim 5 2 1 2 7 : 13 7 9. (13.) SV-DJK Gaubüttelbrunn 4 2 0 2 8 : 8 6 10. (8.) SV Bütthard II 5 1 2 2 9 : 9 5 11. (7.) SV Tückelhausen/Hohestadt 5 1 1 3 10 : 11 4 12. (11.) FC Gollhofen 5 1 1 3 6 : 9 4 13. (12.) SpVgg Gülchsheim II 4 1 0 3 3 : 10 3 14. (14.) TSV Goßmannsdorf 4 0 0 4 1 : 21 0

Das vermeintliche Spitzenspiel Frickenhausen als Tabellenerster gegen Kirchheim als Tabellenvierter entpuppte sich als Mogelpackung. Zu groß war der Unterschied zwischen diesen beiden Mannschaften. Mit 7:0 wurde Kirchheim nach Hause geschickt. Es hat den Anschein, als könnte momentan keine Mannschaft dem Tabellenführer ernsthaft Paroli bieten.

Die Verfolger ließen Federn. So musste der ungeschlagene Tabellenzweite Ippesheim bei Erlach/Sulzfeld die erste Niederlage einstecken. Der Ochsenfurter FV kam gegen die Reserve von Bütthard nur zu einem Unentschieden.

Gaukönigshofen sicherte sich in Gollhofen seinen dritten Sieg und machte einen Sprung auf den dritten Rang. Noch nicht in der A-Klasse angekommen ist B-Klassen-Meister Goßmannsdorf. Punktlos steht er weiter am Tabellenende.

Ochsenfurter FV – SV Bütthard II 2:2 (0:1). Tore: 0:1 Patrick Fuchs (8.), 1:1 Leon Lange (51.), 2:1 Marcel Bucak (67.), 2:2 Sebastian Zedlitz (72.).

SV Erlach/Sulzfeld II – ASV Ippesheim 3:2 (2:0). Tore: 1:0 Max Weigabnd (44.), 2:0 Max Weigand (45.), 3:0 Max Weigand (50.), 3:1 Kevin Emmert (59.), 3:2 Marcu Pfeiffer (69.).

TSV Frickenhausen – FC Kirchheim 7:0 (2:0). Tore: 1:0 Florian Sieber (30.), 2:0 Philipp Hemmerich (45.), 3:0 Tobias Reghanb (55.). 4:0 Florian Sieber (64.), 5:0 Simon Lang (70.), 6:0 Kevin Endres (73.), 7:0 Kevin Endres (83.). Gelb-Rot: Julian Jupe (FC), wegen wiederholten Foulspiel (76.).

FC Gollhofen – SV Gaukönigshofen 0:1 (0:0). Tor: Ramon Barthel (50.). Gelb-Rot: Florian Carmona-Torres (FC), wegen Unsportlichkeit 44.). Lukas Sollner (SV) wegen Unsportlichkeit (90. +7).

SV Kleinochsenfurt – TSV Goßmannsdorf 4:0 (1:0). Tore: 1:0 Abdurrahman Mutlu (33.), 2:0 Edwin Aber (55.), 3:0 Abdurrahman Mutlu (62.), 4:0 Turan Senel (83.).

SV Tückelhausen/Hohestadt – FC Winterhausen 1:2 (0:0). Tore: 1:0 Julian Friese (73.), 1:1 Michael Morawietz (75.), 1:2 Alexander Scheer (90. +2).

SV-DJK Gaubüttelbrunn – SpVgg Gülchsheim II 5:0 (2:0). Tore: 1:0 Joschka Schwertberger (20.), 2:0 Joschka Schwertberger (22.), 3:0 Dawid Stolarcyk (57.), 4:0 Joschka Schwertberger (67.), 5:0 Benedikt Engert (73.).