Das Spitzenspiel geht an Geiselwind

A-Klasse 1 Schweinfurt

SV Schnackenwerth/Brebersdorf – VfL Volkach II abg. DJK Schweinfurt II – SV Stammheim II 3:0 DJK Büchold – SV Mühlhausen/Schraudenbach II 4:2

1. (1.) Schnackenwerth/Brebersdorf 12 10 2 0 40 : 7 32 2. (2.) TSV Bergrheinfeld II 14 9 3 2 48 : 21 30 3. (3.) DJK Büchold 15 8 6 1 40 : 17 30 4. (5.) DJK Schweinfurt II 14 8 2 4 35 : 25 26 5. (4.) SV Sömmersdorf/Obbach II 13 7 3 3 36 : 20 24 6. (6.) SV Stammheim II 14 6 3 5 38 : 26 21 7. (7.) TSV Ettleben/Werneck II 14 5 4 5 35 : 23 19 8. (8.) VfL Volkach II 15 2 5 8 19 : 35 11 9. (9.) Mühlhausen/Schraudenbach II 14 1 4 9 13 : 44 7 10. (10.) TSV Grafenrheinfeld II 13 1 2 10 12 : 49 5 11. (11.) TV Oberndorf II 14 0 4 10 10 : 59 4

Da das Spiel der ersten Mannschaft parallel stattfand, musste Volkachs Reserve die Partie beim Tabellenführer wegen Personalomangels absagen.

A-Klasse 4 Schweinfurt

DJK Oberschwarzach II – FV Dingolshausen 4:2 TSV Abtswind III/Feuerbach – SV Mönchstockheim 3:2 SV Rügshofen – TSV Geiselwind 1:2 TSV Prichsenstadt – FC Fahr II 1:0 SG Traustadt – SG Gerolzhofen II/Michelau 4:4 SG Klein-/Großlangheim – Schönbach-Siegendorf 2:0

1. (1.) TSV Geiselwind 16 12 2 2 40 : 12 38 2. (2.) SV Rügshofen 17 9 4 4 46 : 22 31 3. (3.) SG Traustadt/Donnersdorf 16 8 2 6 36 : 30 26 4. (5.) DJK Oberschwarzach II 15 8 1 6 25 : 23 25 5. (7.) SG Klein-/Großlangheim 16 7 2 7 35 : 29 23 6. (4.) FV Dingolshausen 16 6 4 6 32 : 30 22 7. (6.) FC Fahr II 16 6 4 6 27 : 29 22 8. (8.) TSV Abtswind III/Feuerbach 17 6 4 7 35 : 46 22 9. (10.) TSV Prichsenstadt 16 6 1 9 19 : 30 19 10. (9.) SG Schönbach-Siegendorf 16 4 4 8 26 : 37 16 11. (11.) SV Mönchstockheim 15 4 2 9 28 : 44 14 12. (12.) SG Gerolzhofen II/Michelau 16 4 2 10 34 : 51 14

Mit dem 2:1-Sieg im Spitzenspiel in Rügshofen hat sich Tabellenführer TSV Geiselwind weiter vom ärgsten Verfolger abgesetzt. Dabei sah TSV-Sportleiter Oliver Hofrichter seine Elf eher schlecht in die Partie kommen. Rügshofen war präsenter und ging nach schönem Angriff in Führung. Geiselwind tat sich schwer und war froh, dass kurz vor der Halbzeit der Gegner aushalf. Verteidiger und Torhüter behinderten sich nach einem weiten Ball gegenseitig, Moritz Brünner traf als lachender Dritter zum 1:1. Im zweiten Durchgang nahm der TSV den Kampf besser an, es entwickelte sich ein „rassiges aber meist faires A-Klassenspiel“ (Hofrichter), in dem Veit Ortel nach einer guten Stunde auf 2:1 für Geiselwind stellte. In der Folge boten sich beiden Mannschaften noch Gelegenheiten. Der Spitzenreiter war aber defensiv stabil und brachte das Ergebnis ins Ziel. Von einer Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft mochte Hofrichter bei sieben Punkten Vorsprung noch nicht sprechen.

Drei wichtige Punkte sicherte sich die Spielgemeinschaft aus Abtswind, Feuerbach und Geesdorf gegen den Vorletzten aus Mönchstockheim. Sie musste dabei trotz spielerischer Vorteile und Chancenplus bis in die Nachspielzeit warten, ehe Spielertrainer Michael Ludwig nach einem langen Freistoßball zur Entscheidung traf.

SV-DJK Oberschwarzach II – FV Dingolshausen 4:2 (2:2). Tore: 1:0 Florian Barth (27.), 1:1 Lukas Maul (37.), 1:2 Lukas Maul (41.), 2:2 Tobias Müller (44.), 3:2 David Berthel (70.), 4:2 Tobias Schäfer (81.). Gelb-Rot: Daniel Lindner (Dingolshausen, 58., wiederholtes Foulspiel).

TSV Abtswind III/Feuerbach/Geesdorf II – SV Mönchstockheim 3:2 (2:1). Tore: 1:0 Stefan Omert (17.), 1:1 Johannes Keilholz (27.), 2:1 Niklas Wendel (41.), 2:2 David Werbinek (81., Foulelfmeter), 3:2 Michael Ludwig (90.+3). Gelb-Rot: Christian Mix (Abtswind, 90., wiederholtes Foulspiel).

SV Rügshofen – TSV Geiselwind 1:2 (1:1). Tore: 1:0 Tobias Kneissel (19.), 1:1 Moritz Brünner (45.), 1:2 Veit Ortel (61.).

TSV Prichsenstadt – FC Fahr II 1:0 (1:0). Tore: 1:0 Andreas Loebl (41.).

SG Traustadt/Donnersdorf – FC Gerolzhofen II/Michelau 4:4 (1:1). Tore: 1:0 Johannes Kelber (35.), 1:1 Niklas Gutsch (44.), 1:2 Dimitry Martinow (47., Foulelfmeter), 2:2 Markus Böhnlein (55., Foulelfmeter), 2:3 Thiemo Barthel (63.), 2:4 Niklas Wilhelm (70.), 3:4 Patrick Gernert (75.), Foulelfmeter), 4:4 Robert Scheder (80.).

SG Klein-/Großlangheim – SG Schönbach-Siegendorf 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Lucas Zwingel (42.), 2:0 (68.).