Daniela Baumann sammelt Edelmetall

Auch wenn die bayerische Tischtennismeisterschaft der Senioren in Ochsenfurt nicht ganz die hohen Teilnehmerzahlen der Vorjahre erreichte, waren die Ausrichter zufrieden. Über 200 Sportlerinnen und Sportler kämpften an drei Tagen in sieben Altersklassen und drei Wettbewerben um die Titel.

In den Einzeln waren der KO-Runde Vorrundengruppen vorgeschaltet. In Doppel und Mixed wurden die Sieger ausschließlich im KO-System ermittelt. Aus unterfränkischer Sicht ist der Einzeltitel von Claudia Edelhäuser (Viktoria Wombach) in der Altersklasse 50 hervorzuheben. Einen zweiten Rang verbuchte Edelhäuser noch im Doppel zusammen mit Gerti Dietrich (DJK Regensburg). In der AK 65 setzte sich in einem spannenden Finale Paul Beisler (FC Hösbach) 3:2 gegen Rolf Eberhardt (TTC Tiefenlauter) durch. Gleich drei Vizemeisterschaften gab für Andrea Ott (Viktoria Wombach, AK 40). Im Einzelfinale musste sie sich Sabine Neldner (ESV Freimann) mit 2:3 geschlagen geben. Im Doppel holte sie Silber an der Seite von Daniela Staschko (TSV Ottobrunn) und im Mixed mit Jochen Hein (TSV Arnshausen).

In der Altersklasse 60 sorgte Uwe Endres (TG Zell) mit seinem Finaleinzug für eine positive Überraschung. Gegen den hohen Favoriten Reiner Kürschner (TSV Windheim) verlor er klar mit 0:3. Daniela Baumann (SB Versbach, AK 60) konnte ihren Einzeltitel aus dem Vorjahr nicht verteidigen. Sie scheiterte – an Nummer 1 gesetzt – im Halbfinale an Karin Kahl (SC Biberbach) und holte Bronze. Besser lief es für sie im Doppel, in dem sie gemeinsam mit Angela Hoffmann (SV Tennenhohe) die Meisterschaft feierte. Über den Doppel-Titel konnte sich auch Hans Pfarr (TG Heidingsfeld, AK 80) an der Seite von Manfred Groha (SV Hohenstadt) freuen.

Schon zum fünften Mal in Folge und zum siebten Mal insgesamt war die Tischtennis-Abteilung des TV Ochsenfurt ein hervorragender Gastgeber. Bis 2021 sind die Titelkämpfe noch an den Verein vergeben. (ne)