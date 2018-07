DMS-Bergcup für Norbert Handa in Abschiedssaison?

Andere brausen mit 68 Jahren längst nicht mehr mit 200 Sachen Bergrennstrecken hinauf und wieder andere genießen ab dem 65. Lebensjahr den Ruhestand. Doch das ist bei Norbert Handa nicht so. „Ich bin ein arbeitender Rentner“, sagt der Knauf-Mitarbeiter, der in der Deutschen Automobil-Bergrennmeisterschaft aktuell so schnell unterwegs ist wie kaum zuvor.

Als einziger Fahrer des AMC Kitzingen hat der Routinier in seinem weiß-blauen Knauf-Renner alle bisherigen Rennen bestritten – und das überaus erfolgreich. Er musste sich in seiner E1-Klasse über 3 000 Kubikzentimeter nur zweimal dem Österreicher Herbert Pregartner im GT2-Porsche beugen, daneben fuhr er drei Klassensiege ein. Für den weiteren Konkurrenten aus Österreich, Herbert Stolz, lief es heuer nicht toll, so dass er Handa nicht mehr dauerhaft das Wasser reichen kann. Zuletzt beim Ibergrennen war Handa in seinem Lancia Delta Integrale wieder einmal im Tourenwagen-Segment nicht zu schlagen. „Da war ich schon im zweiten Trainingslauf schneller als im Vorjahresrennen“, konstatierte der Markt Einersheimer erfreut. Er distanzierte zwei Konkurrenten in GT3-Porsches um Längen, hatte diesmal auch die schnellsten der E1-Klasse der Gruppe H bis 2 000 Kubikzentimeter im Griff und platzierte sich auf Gesamtrang sechs unter 110 Startern hervorragend. „Ich bin noch auf keiner anderen Strecke in der Vergangenheit schneller gewesen als heuer“, versichert der 68-Jährige. Denn bei der Revision des Lancia-Motors über den Winter in Parma machten die Techniker dort den Motorblock noch standhafter. Handa selbst konstruierte die Halterung des Ventils neu, das den Ladedruck des Turboladers regelt und jetzt läuft das Allrad-Fahrzeug ohne Beanstandungen und der Fahrer fühlt sich aktuell pudelwohl.

Im aktuellen Zwischenstand der Deutschen Bergmeisterschaft verbesserte er sich in Bad Heiligenstadt mit jetzt 86 Punkten auf Rang drei hinter dem Führenden Dirk Preißer (92) und Frank Debruyne (87). Im vergangenen Jahr hatte sich der Deutsche Tourenwagen-Bergmeister der Jahre 2002 und 2010 den zweihöchsten Titel, den des DMB-Bergcup-Siegers gesichert. Er befindet sich auf dem besten Weg, diesen Erfolg zu wiederholen, führt er diese Wertung doch mit einigem Vorsprung von Dirk Preißer und dem weiteren Kadett-Piloten Günter Göser an. „Die Fahrer der Zwei-Liter-Klasse nehmen sich gegenseitig die Punkte ab“, frohlockt Norbert Handa. Er möchte sich mit starken Leistungen nach 43 Jahren Motorsport verabschieden, macht er doch spätestens zum Saisonende Schluss. Freilich könnte das Saisonende für ihn abrupt früher eintreten, da er seinen 650-PS-Boliden zum Verkauf ausgelobt hat. „Wenn heute ein Käufer ernsthaft Interesse hat, kann das Auto morgen verkauft sein“, skizziert Norbert Handa die Situation. Sein Sohn Christian will zwar auch künftig Bergrennen fahren, aber nicht in die übergroßen Fußstapfen seines Vaters treten. „Wir richten meinen alten Lancia Delta für Christian her. Er wird einen serienmäßigen Motor mit um die 280 PS drin haben“, sagt Norbert Handa. Dann will der Filius Gleichmäßigkeitsprüfungen fahren, die weniger kosten und nicht dem Berg-Reglement unterliegen, keiner Lizenz und finanziell keines hohen Aufwands bedürfen.

„Dass viele Fans traurig sind, dass ich aufhöre“, weiß der Markt Einersheimer, auf den immer wieder Sympathie-Bekundungen für ihn als Fahrer und seinen weiß-blauen Lancia zukommen. Er übt sich jetzt schon in Vorfreude auf die unterfränkischen DM-Rennen am Hauenstein (28.29. Juli) und in Eichenbühl (8./9. September). Dann wird er sich wieder mit Herbert Pregartner duellieren und vielleicht ist dann auch Herbert Stolz wieder konkurrenzfähig zu einem Dreikampf, der in den vergangenen Jahren die Bergrennsportfans elektrisierte.