Christian Röder hält Etwashausens Niederlage in Grenzen

Landesliga Westnordwest Männer

TV Etwashausen II – SB Versbach III 5:9 TTC Wolframs-Eschenbach – SV Weiherhof II 9:6

1. (1.) TSV Grombühl Würzburg 14 12 0 2 119 : 61 24 : 4 2. (2.) TSV Ansbach II 14 10 0 4 111 : 76 20 : 8 3. (3.) SB Versbach III 13 9 0 4 100 : 85 18 : 8 4. (4.) TTC Kist II 13 7 0 6 94 : 79 14 : 12 5. (5.) SV Weiherhof II 16 6 1 9 97 : 112 13 : 19 6. (9.) TTC Wolframs-Eschenbach 14 5 2 7 96 : 102 12 : 16 7. (6.) SpVgg Greuther Fürth 11 4 3 4 83 : 78 11 : 11 8. (7.) TV Etwashausen II 14 5 1 8 86 : 100 11 : 17 9. (8.) TTC Büttelbronn 16 5 1 10 84 : 114 11 : 21 10. (10.) TV Hilpoltstein III 13 1 2 10 47 : 110 4 : 22

TV Etwashausen II – SB Versbach III 5:9 (19:32 Sätze). Für die Etwashäuser war das 5:9 beim Tabellendritten die dritte Niederlage in Folge. Dabei hatte es nach zwei Siegen in den drei Eingangsdoppeln noch recht vielversprechend ausgesehen. Doch in den Einzeln war für den TVE kaum noch etwas zu holen: zwei Siege Christian Röders, der eine in drei, der andere in fünf Sätzen, und ein Drei-Satz-Erfolg Markus Sendners, mehr war da nicht.

Kein einziges weiteres Spiel ging über fünf Sätze – das zeigt, wie eindeutig die Kräfteverhältnisse in der Florian-Geyer-Halle waren. Die Etwashäuser müssen nun ihr nächstes Heimspiel gegen Hilpoltstein gewinnen, um die nötigen Punkte im Abstiegskampf zu kratzen.

Etwashausen: Christian Röder/Sendner 1, Pfrenzinger/Kilian Hartner 1, Röder 2, Sendner 1.