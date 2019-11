Christian Rasp schiebt Bobs in Lake Placid an

Die Teilnahme am Weltcup-Auftakt in Lake Placid ist für Christian Rasp gesichert. Bei den Selektionsrennen auf seiner Heimbahn am Königssee ließ Pilot Johannes Lochner, zu dessen Bob-Team der Anschieber aus Mainbernheim, gehört, nichts anbrennen und entschied sowohl im Zweier als auch Vierer alle Rennläufe für sich.

Gute Startzeiten vor allem im Vierer

Lochner distanzierte dabei die Bobs seiner jüngeren Konkurrenten Christoph Hafer und Richard Oelsner, denen er eine Woche zuvor bei der deutschen Meisterschaft in Altenberg noch den Vortritt lassen musste. „Das war auch unser Plan“, sagte Rasp zum überzeugenden Auftritt trotz der Drucksituation. Der 30-jährige Unterfranke schob im Zweier und im Vierer an, das Bobteam Lochner überzeugte besonders im Vierer (mit Florian Bauer, Christopher Weber und Rasp) mit den besten Startzeiten.

Bundestrainer René Spies ist jedoch im Zwiespalt und hat das Team für die neue Weltcup-Saison deshalb noch nicht endgültig nominiert. Bei den Männern werden an den beiden ersten Dezember-Wochenenden in Lake Placid der gesetzte Olympiasieger Francesco Friedrich, Hafer und Lochner an den Start gehen. Kurz vor Jahresende setzte Spies beim Trainingslehrgang auf der WM-Bahn in Altenberg eine erneute Selektion an, bei der die Teams von Hafer, Lochner, Oelsner und dem derzeit verletzten Nico Walther die zwei Startplätze für den Rest der Weltcup-Saison und für die WM unter sich ausfahren.

„Bei der diesjährigen Nominierung standen wir vor zwei Herausforderungen“, erläuterte Spies die ungewöhnliche Vorgehensweise. „Die erste resultierte aus dem Sturz von Nico Walther, einem ganz verdienten Athleten der letzten Jahre, der immer eine Medaille gewonnen hat, und der jetzt leider sechs Wochen pausieren muss und erst im Dezember wieder fit wird. Der zweite Umstand ist eigentlich ein erfreulicher, nämlich das viele junge Teams bei den Frauen und Männern jetzt nach oben drängen. Sie haben sich am Start und in der Fahrweise deutlich verbessert gezeigt und den Etablierten so das Leben sehr schwer gemacht.“

Spies: "Nochmal ein scharfes Rennen fahren"

Für das Lochner-Team gibt es nach den Enttäuschungen bei den Olympischen Spielen und bei der letzten Weltmeisterschaft trotz des dritten Platzes im Viererbob-Weltcup 18/19 keinen Bonus mehr. „Richard Oelsner hatte ebenso eine Siegleistung auf der WM-Bahn in Altenberg wie Christoph Hafer. Johannes Lochner war hingegen am Königssee absolut dominant. Deshalb war die Entscheidung naheliegend, dass wir Ende Dezember in Altenberg nochmal ein scharfes Rennen fahren“, sagte der Bundestrainer. Lochner muss dann zeigen, dass er auch im Erzgebirge schnell unterwegs sein kann.

Bei den Frauen gibt es ebenfalls einen Härtefall. Olympiasiegerin Mariama Jamanka und Stephanie Schneider sind mit ihren Teams fest für den Weltcup nominiert. Kim Kalicki startet ebenfalls in Lake Placid, muss aber danach in Altenberg noch eine Ausscheidung gegen Schneider fahren. Die deutsche Meisterin Laure Nolte ist auf der schweren Bahn in den USA nicht dabei ist, aber für das neue Jahr und auch für die WM gesetzt.