Büttharder U17-Mädchen sind Bezirksoberliga-Meister

(wro) Die U 17-Fußballerinnen der (SG) SV Bütthard holten sich vorzeitig den Titel in der Bezirksoberliga. Durch einen 6:1-Erfolg über die SG Großwallstadt sicherten sich die Mädels aus dem Gau im letzten Heim- und im vorletzten Saisonspiel die Meisterschaft. In der Saison 16/17 waren sie noch knapp am Meistertitel gescheitert, im zweiten Anlauf ließen die Mädels aus Bütthard selten etwas anbrennen und können die Meisterschaft feiern. Trainer Giuseppe Livadoti freut sich riesig für die Mädels, die sich durch Fleiß, ihren Teamgeist, aber auch durch guten Fußball den Titel absolut verdient hätten. Der Übungsleiter verlässt den Verein nach zwei „tollen Jahren“. Über den Titel freuen sich (von links): Laura Walch, Co-Trainer Sebastian Mark, Sarah Reissmann, Co-Trainer Kristian Schwab, Sarah Bleckmann, Lena Kechel, Christina Schmitt, Melissa Wiehl, Sina Hügel, Pauline Ernst, Clara Herrmann, Anneli Brell, Trainer Giuseppe Livadoti, Jana Mark, Betreuerin Christin Kuhn und (liegend) Anne Mark. Zur erfolgreichen Meistermannschaft gehört auch Corinna Balling.