Bütthard wehrt sich in Unterzahl

So richtig zufrieden konnten am Freitagabend nach dem Schlusspfiff weder Bütthards Trainer Christian Steinmetz noch sein Pendant Thorsten Selzam von der SG Buchbrunn/Mainstockheim sein. Das 2:2 (1:2) brachte für beide Teams nur je einen Punkt. Während Steinmetz mit erneuten Defensivschwächen und mangelnder Effizienz haderte, ärgerte sich Selzam über Passivität und fehlende Konzentration seiner Mannschaft im zweiten Abschnitt.

Gut war Aufsteiger Bütthard in die Runde gekommen, hatte zuletzt aber zweimal in Folge verloren und wollte nun zu Hause gegen den schwach gestarteten Rivalen aus Buchbrunn und Mainstockheim in die Erfolgsspur zurückfinden. Die SG hatte zwei Wochen zuvor den Trainer gewechselt. Thorsten Selzam löste den erfolglosen Martin Markowski ab – mit dem Ziel, die Mannschaft aus dem Tabellenkeller zu führen. Nach dem misslungen Auftakt in Sonderhofen sollte beim Neuling nun etwas Zählbares herausspringen.

Trotz der guten Vorsätze war beiden Teams die Verunsicherung anzumerken. Zu selten brachten sie Ruhe in ihr Spiel, immer wieder agierten sie überhastet. Zwar hatten die Gastgeber mehr Ballbesitz und boten die besseren Ansätze. Gefahr strahlten sie jedoch kaum aus. Die wenigsten Pässe im letzten Drittel des Feldes fanden einen Abnehmer. Die kamen auf der anderen Seite besser, wie von Tobias Förster, doch Patrick Brenneis köpfte rechts vorbei (12.). Zufrieden war SG-Coach Thorsten Selzam mit dem Auftritt der Seinen trotzdem nicht: „Wir haben uns in Ballbesitz nichts zugetraut. Auch die Laufwege haben gefehlt. Wir waren in vielen Aktionen zu passiv.“

Diese Passivität nutzten die Hausherren mit ihrer ersten echten Möglichkeit: Zwar traf Christian Deißenberger den Ball nach Peter Deißenbergers Freistoß nicht richtig, doch Lorenz Brell stand genau richtig und drückte den Ball über die Linie. Doch anstatt mit dem Treffer Fahrt aufzunehmen, leisteten sich die Büttharder einen eklatanten Stellungsfehler. Daniel Schmillen zog davon, Bastian Kemmer stoppte ihn vor dem Strafraum als letzter Mann per Foul – und sah Rot. „Die kann man leider so geben“, sagte Trainer Steinmetz. Zu allem Überfluss ließ SV-Torwart Noah Schwab Tobias Försters Freistoß nach vorne prallen, und Daniel Schmillen staubte ab.

Nun war die Spielgemeinschaft im Spiel, und sie nutzte die Verunsicherung in Bütthards Defensive. Michael Twardy lupfte den Ball erst noch vorbei (39.), schob ihn dann aber mit dem Pausenpfiff nach Brenneis' Zuspiel zum 2:1 ein. „Diese Phase war gut, obwohl wir die Räume noch besser nutzen können“, fand Selzam, dessen Team für den zweiten Durchgang beste Voraussetzungen hatte. Doch statt das Spiel breitzumachen und den Gegner laufen zu lassen, blieb es unerwartet passiv und unsauber im Ballvortrag.

Pascal Gedrats Kopfball (57.) und Twardys Reinrutscher (65.) waren die einzigen Gäste-Chancen nach der Halbzeit, was aber auch an den Hausherren lag. Denn selbst in Unterzahl hielten die Büttharder vehement dagegen und arbeiteten für den Ausgleich. Jonathan Rauh stoppte einen Freistoß Deißenbergers zu schlampig (63.) und köpfte dann – vor Anbruch der Schlussviertelstunde – eine Rücklage Steinmetz' aus ähnlicher Position zum 2:2 ein (74).

Die Hausherren hatten sich für ihren Aufwand belohnt und wollten mehr. Nur fehlte es in der Folge am Abschlussglück. Lorenz Brell (76.) und Christian Fuchs (79.) verzogen von der Strafraumkante knapp, genau wie Christian Steinmetz seinen Kopfball drüber setzte (82.). Deißenbergers Freistoß flog über den Balken (86.). „Ich muss meinen Jungs ein Kompliment machen, wie sie nach den Rückschlägen zurückgekommen sind“, stellte Steinmetz fest – selbst wenn mehr möglich gewesen wäre. Aber zu diesem Schluss war auch Selzam aufgrund der Überzahl gekommen.