Brünnau im Torrausch

Kreisklasse 2 Schweinfurt

SAMSTAGTSV/DJK Wiesentheid II – SG Castell/Wiesenbronn 2:7 SG Rimbach/Lülsfeld – TSV Gochsheim II 1:4 FV Türkgücü SW – TSV Heidenfeld 0:1 FC Reupelsdorf – FC Fahr 2:2 TSV Grettstadt – Türkiyemspor SV 12 SW 8:2 FC Röthlein/Schwebheim – SG Lindach/Kolitzheim 1:1 SC Brünnau – SG Frankenwinheim/Schallfeld 4:1 MONTAGTürkiyemspor SV 12 SW – SG Lindach/Kolitzheim 3:1 SG Rimbach/Lülsfeld – TSV Grettstadt 1:2 FV Türkgücü SW – SC Brünnau 0:9

1. (1.) SG Castell/Wiesenbronn 22 18 3 1 74 : 20 57 2. (2.) TSV Grettstadt 22 18 2 2 78 : 29 56 3. (3.) TSV Gochsheim II 22 11 6 5 67 : 39 39 4. (5.) SC Brünnau 22 11 4 7 55 : 38 37 5. (4.) TSV Heidenfeld 22 9 7 6 39 : 31 34 6. (6.) SG Rimbach/Lülsfeld 22 7 8 7 54 : 44 29 7. (7.) FC Reupelsdorf 22 8 5 9 42 : 36 29 8. (9.) Türkiyemspor SV 12 SW 22 8 4 10 38 : 45 28 9. (8.) SG FC Lindach/SV Kolitzheim 22 8 3 11 38 : 53 27 10. (10.) FC Fahr 22 5 7 10 27 : 36 22 11. (11.) FV Türkgücü Schweinfurt 22 7 3 12 31 : 62 21 12. (12.) FC Röthlein/Schwebheim 22 5 5 12 31 : 50 20 13. (13.) SG Frankenwinheim/Schallfeld 22 5 4 13 26 : 59 19 14. (14.) TSV/DJK Wiesentheid II 22 1 5 16 23 : 81 8

TSV/DJK Wiesentheid II – SG Castell/Wiesenbronn 2:7 (1:3). Spitzenreiter Castell/Wiesenbronn hatte nur wenig Mühe beim Schlusslicht in Wiesentheid. Bereits nach 26 Minuten führten die Gäste mit 3:0, und sie verwalteten das Geschehen von nun an weitestgehend. Einmal mehr zeigte sich Tobias Gnebner mit vier Toren äußerst treffsicher, und er baute so seine Führung in der Torschützenliste mit nunmehr 33 Treffern weiter aus.

Tore: 0:1 Tobias Gnebner (9.), 0:2 Tobias Gnebner (16.), 0:3 Patrick Paul (26.), 1:3 Ouannes Chahdoura (32.), 1:4 Tobias Gnebner (54.), 2:4 Ouannes Chahdoura (70.), 2:5 Frank Kreßmann (82.), 2:6 Manuel Goller (83.), 2:7 Tobias Gnebner (85.).

SG Rimbach/Lülsfeld – TSV Gochsheim II 1:4 (0:3). Rimbach/Lülsfeld gestaltete die Anfangsphase ausgeglichen, geriet dann aber nach einem groben Torwartfehler in Rückstand. In der Folge sahen die Zuschauer ein flottes Spiel mit vielen Torchancen auf beiden Seiten, wobei die Gochsheimer ihre besser zu nutzen wussten. „Die Niederlage war verdient, fiel jedoch etwas zu hoch aus,“ sagte SG-Sportleiter Markus Kleedörfer.

Tore: 0:1 Tino Kummer (25.), 0:2 Dominik Demar (33.), 0:3 Tino Kummer (44.), 0:4 Tino Kummer (65.), 1:4 Markus Anger (66.).

FC Reupelsdorf – FC Fahr 2:2 (1:0). Verdientermaßen teilten sich die beiden Kontrahenten die Punkte. Reupelsdorf hatte früh die Führung erzielt und verlegte in der Folge sein Spiel auf Konterangriffe. Fahr drückte mit aller Macht auf den Ausgleich und belohnte sich Mitte des zweiten Durchgangs. Kurz vor Schluss gingen die Reupelsdorfer dann erneut in Front, und sie wähnten sich schon als der sichere Sieger, ehe Thales Oliveira Cardoso – etwas umstritten, da er sich vermeintlich im Abseits befand – mit der letzten Aktion zum Ausgleich traf.

Tore: 1:0 Kevin Greif (11.), 1:1 Felix Flammersberger (64.), 2:1 Simon Kreis (86.), 2:2 Thales Oliveira Cardoso. Rot: Asamat Schchagapsoew (Reupelsdorf, 90., grobes Foulspiel).

SC Brünnau – SG Frankenwinheim/Schallfeld 4:1 (1:0). Die Zuschauer in Brünnau sahen einen schwachen ersten Durchgang, mit wenigen Torraumszenen auf beiden Seiten. Dennoch nutzte die Heimelf eine ihrer beiden Chancen zur Führung. Nach dem Seitenwechsel zeigten sich die Brünnauer spielerisch verbessert. Die Gäste kämpften bis zum Schluss, kamen jedoch zu selten gefährlich vor das gegnerische Tor.

Tore: 1:0 Jonas Christel (43.), 2:0 Jonas Christel (56.), 2:1 Georg Fackelmann (67.), 3:1 Mladen Grujic (73.), 4:1 Felix Geisel (81.).

SG Rimbach/Lülsfeld – TSV Grettstadt 1:2 (1:0). Große Aufregung in Lülsfeld: Die Hausherren lieferten gegen den Aufstiegsaspiranten eine ansprechende Leistung, fühlten sich am Ende aber vom Schiedsrichter betrogen. So soll der frühe Platzverweis absolut überzogen gewesen sein. Ebenso monierte die SG zwei vermeintliche Notbremsen der Grettstädter, die vom Schiedsrichter nicht mit Rot geahndet wurden.

Tore: 1:0 Jürgen Scheder (44.), 1:1 Julian Östreicher (50.), 1:2 Julian Östreicher (55.). Gelb-Rot: Steven Karge (Rimbach/L., 33., Meckern).

FV Türkgücü SW – SC Brünnau 0:9 (0:1). Absolut keine Mühe hatten die Brünnauer mit den weiterhin ersatzgeschwächten Schweinfurtern. Im ersten Durchgang hielt der FV zwar noch dagegen, nach dem Seitenwechsel brachen alle Dämme.

Tore: 0:1 Felix Geisel (39.), 0:2 Max Geisel (54.), 0:3 Dominik Hahn (58.), 0:4 Michael Weiglein (63.), 0:5 Max Geisel (68.), 0:6 Fabian Uhl (69.), 0:6 Robert Bindig (72.), 0:8 Jonas Christel (75.), 0:9 Jonas Christel (77.).