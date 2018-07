Bronze knapp verpasst

Nach der Qualifikation für die deutschen Hallenmeisterschaften in Erfurt zu Beginn des Jahres hatte sich der Senioren-Leichtathlet Lars Hauk auch die Teilnahme an den Freiluftmeisterschaften gesichert. Als einziger bayerischer Vertreter in seiner Altersklasse M45 sprang der Athlet des SV/DJK Schwarzenau auf den vierten Platz und verbesserte sich damit um drei Ränge gegenüber den Hallenmeisterschaften.

Nach einer übersprungenen Anfangshöhe von 1,63 m ging es im Drei-Zentimer-Abstand zunächst problemlos im ersten Versuch auch über 1,66 m weiter. Die 1,69 m wurde von Hauk erst im dritten Sprung überwunden. Mit 1,72 m lag dann eine neue persönliche Bestleistung auf, die auch im dritten Versuch unbezwungen blieb. „Schade, die 1,70er-Grenze hätte ich gerne noch einmal, wie in Schweinfurt zum Saisonbeginn, geknackt. Einige Trainingssprünge waren in den letzten Wochen besser“, so Hauk nach dem Wettbewerb. Am Ende machte die Anzahl der Fehlversuche bei 1,69 m den Unterschied für den Bronzerang aus.

Insgesamt hatten für die Titelkämpfe im Grenzland-Stadion des Stadtteils Rheydt mehr als 1 300 Athletinnen und Athleten aus 751 verschiedenen Vereinen ihre Meldungen abgegeben, darunter auch ehemalige Leistungssportler, wie Jan Schindzielorz (110 m Hürden), Andy Dittmar (Kugelstoßen) oder Norbert Demmel (Zehnkampf).

Nach einer zweimonatigen Wettkampfpause geht es für Lars Hauk Anfang September zu den Weltmeisterschaften ins spanische Malaga. Die Freigabe hierfür wurde vom Deutschen Leichtathletik-Verband bereits Mitte Juni erteilt.