Bozesans Abtswinder holen sich Selbstvertrauen

Testspiel

TSV Abtswind – SV Viktoria Aschaffenburg 4:1 (3:1)

Exakt zwei Wochen, bevor für den TSV Abtswind der zweite Teil der Saison in der Bayernliga mit einem Heimspiel gegen die DJK Ammerthal beginnt, setzten die Fußballer aus dem Kräuterdorf ein dickes Aufrufezeichen. Mit 4:1 (3:1) bezwangen sie bei einem Testspiel auf dem heimischen Kunstrasenspielfeld den Regionalligisten SV Viktoria Aschaffenburg. "Wir dürfen Testspiele zwar nicht überbewerten, aber natürlich geben solche Siege Selbstvertrauen", merkte Abtswinds Trainer Claudiu Bozesan an.

Das von Bozesan angesprochene Selbstvertrauen können seine Spieler gut gebrauchen. Denn der gebürtige Rumäne ist nach einem turbulenten Sportjahr 2019 nach Mario Schindler , Uwe Neunsinger und Thorsten Götzelmann bereits der vierte Trainer in dieser Saison, in welcher Abtswind als 13. der Bayernliga Nord nur zwei Punkte vor einem Relegationsrang rangiert.

Starke Gegner in der Vorbereitung

Mit einer guten Vorbereitung will Bozesan, der zuvor beim FC Würzburger Kickers die U-23- und die U-19-Mannschaft gecoacht hatte, nun die Grundlage dafür legen, dass die Saison für seine Mannschaft mit dem Klassenerhalt endet – und das möglichst ohne nervenaufreibende Relegationsspiele. Dafür hat der 53-Jährige ein Vorbereitungsprogramm für sein Team zusammengestellt, in dem für die Abtswinder Testspiele gegen zwei Regionalligisten, drei Landesligisten und einen Bayernliga-Rivalen eingebaut wurden. Vor Fasching unterlag das Team noch mit 0:6 beim Regionalligisten VfB Eichstätt. "Aber auch da haben wir eine gute Halbzeit gezeigt", so Bozesan.

Gegen den ehemaligen Zweitligisten aus Aschaffenburg zeigte die TSV-Mannschaft dann gleich zwei gute Spielhälften. "Wir waren sehr konstant in unserer Leistung", so der TSV-Coach, dessen Mannschaft sich klug von dem Druck befreite, den der Regionalliga-Fünfte in der Anfangsviertelstunde ausübte. Mit fortschreitender Spieldauer wurde Abtswind immer selbstbewusster und nutzte seine Chancen effektiv, so dass die Gastgeber zur Pause nach Treffern von Adrian Graf, Daniel Endres und Adrian Dußler beim Wechsel mit 3:1 führten. Am Ende legte Christopher Lehmann noch den vierten Treffer nach.

Am kommenden Samstag, 7. März (Anpfiff 15 Uhr), steht dann auf eigenem Platz noch der finale Test gegen den Liga-Konkurrenten ASTV Erlangen an, bevor es dann eine Woche später gegen Ammerthal wieder um Bayernliga-Punkte geht.

Tore: 1:0 Adrian Graf (20.), 2:0 Daniel Endres (27.), 3:0 Adrian Dußler (38.), 3:1 Daniel Cheron (42.), 4:1 Christopher Lehmann (67.).