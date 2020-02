Bitter für Michelfeld: Härter kann man nicht verlieren

Handball

Landesliga Nord Männer

TSV Mainburg – HC Erlangen III TSV Rothenburg – HSG Fichtelgebirge HSG Lauf/Heroldsberg – MTV Ingolstadt ASV Cham – MTV Stadeln SV Michelfeld – TV Münchberg TV Erl.-Bruck II – TSV Roßtal HSG Freising/Neufahrn – HaSpo Bayreuth II

1. (1.) ASV Cham 15 11 2 2 433 : 377 24 : 6 2. (2.) HSG Fichtelgebirge 15 11 0 4 403 : 356 22 : 8 3. (3.) TSV Roßtal 15 10 2 3 436 : 384 22 : 8 4. (4.) HSG Lauf/Heroldsberg 15 9 1 5 390 : 359 19 : 11 5. (5.) TV Erl.-Bruck II 15 9 1 5 415 : 403 19 : 11 6. (6.) TV Münchberg 15 8 1 6 434 : 427 17 : 13 7. (7.) HC Erlangen III 15 8 0 7 457 : 423 16 : 14 8. (8.) TSV Rothenburg 16 8 0 8 446 : 430 16 : 16 9. (9.) TSV Mainburg 14 6 3 5 341 : 358 15 : 13 10. (10.) SV Michelfeld 16 6 0 10 411 : 433 12 : 20 11. (11.) MTV Ingolstadt 14 5 0 9 383 : 419 10 : 18 12. (12.) HaSpo Bayreuth II 15 4 1 10 323 : 367 9 : 21 13. (13.) MTV Stadeln 15 2 2 11 412 : 456 6 : 24 14. (14.) HSG Freising/Neufahrn 15 1 1 13 354 : 446 3 : 27

SV Michelfeld – TV Münchberg 27:28 (12:13)

„Eine der besten Saisonleistungen“ seiner Mannschaft hatte Michelfelds Spielertrainer Maximilian Häckner am Samstagabend im Heimspiel ge-gen Münchberg gesehen. Umso bitterer aus seiner Sicht, dass sie sich für den Aufwand letztlich nicht belohnt hat und mit leeren Händen dastand. Es wäre auch die Chance gewesen, sich weiter von der Abstiegszone abzusetzen.

Die Gastgeber hatten einen schwachen Start erwischt und nach knapp drei Minuten mit 0:3 hinten gelegen. Diesem Rückstand, der mitunter bis auf vier Treffer wuchs, liefen sie bis in die Schlussphase der ersten Halbzeit hinterher. Dann glich Markus Reinhart für den Aufsteiger beim Stande von 10:10 (25.) erstmals in der Partie aus. „Obwohl Münchberg fast immer vorgelegt hat, war es ein Spiel absolut auf Augenhöhe. Dass der Gegner in der Tabelle deutlich vor uns steht, war nie zu merken“, stellte Häckner beruhigt fest.

Er selbst hatte sein Team kurz vor der Pause gar erstmals in Führung gebracht – 12:11 (28.). Zur Halbzeit lagen dann aber doch wieder die Gäste mit einem Tor vorne. „Einen wahnsinnigen Kampf“ lieferten sich die beiden Mannschaften laut Häckner nach dem Wechsel. Zunächst konnte sich keine absetzen. Doch steigerten sich die Münchberger etwa Mitte des zweiten Abschnitts in einen 4:1-Lauf und verschafften sich in dem sehr engen Match womöglich den entscheidenden Vorteil. Beflügelt von diesem Zwischenspurt, trieben die Oberfranken ihren Gegner fortan vor sich her: bis zur Schlussminute, in der Ansgar Ochel für Michelfeld mit dem 27:27 wieder Gleichstand herstellte. Nach Meinung Häckners wäre ein Unentschieden auch das gerechte Resultat gewesen, doch in der letzten Aktion des Spiels bekamen die Gäste einen Siebenmeter, den Christoph Bär zum Sieg nutzte.

„Härter kannst du eigentlich kein Spiel verlieren“, sagte Häckner. Dennoch konnte er dem Auftritt erneut etwas Positives abgewinnen. Den Sieg habe man zwar verpasst, aber aus der Leistung könne sein Team viel Selbstvertrauen für die nächsten Wochen ziehen. Michelfeld: Olbrich 10/1, Häckner 7/2, Möslein 4, Ochel 2, Holler 1, Schardt 1, Unser 1, Reinhart 1. Münchberg: Bär 10/8, Kalas 7/2, Troßmann 3, Eckardt 2, Mayer 2, Wilke 2, Lad 1, Merz 1.