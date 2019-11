Biebelried zieht einsam seine Kreise

A-Klasse 2 Würzburg

SV Gaukönigshofen II – ASV Ippesheim 2:0 FC Kirchheim – TSV Gnodstadt 1:0 SV Kleinochsenfurt – SV Tückelhausen/Hohestadt 1:2 Ochsenfurter FV – SV-DJK Gaubüttelbrunn 2:3 SV Erlach/Sulzfeld II – FC Gollhofen 2:3

1. (1.) FC Kirchheim 13 10 2 1 43 : 14 32 2. (2.) ASV Ippesheim 13 7 3 3 40 : 15 24 3. (3.) SV Kleinochsenfurt 12 7 2 3 36 : 25 23 4. (4.) SV Erlach/Sulzfeld II 13 7 1 5 23 : 24 22 5. (7.) FC Gollhofen 13 6 0 7 31 : 31 18 6. (8.) SV-DJK Gaubüttelbrunn 13 6 0 7 37 : 41 18 7. (5.) FC Eibelstadt II 12 5 2 5 24 : 30 17 8. (10.) SV Tückelhausen/Hohestadt 13 5 1 7 26 : 30 16 9. (6.) Ochsenfurter FV 13 5 1 7 21 : 36 16 10. (9.) SV Fuchsstadt/Albertshausen 12 4 1 7 32 : 34 13 11. (11.) SV Gaukönigshofen II 12 3 4 5 17 : 26 13 12. (12.) TSV Gnodstadt 13 2 1 10 17 : 41 7

SV Gaukönigshofen – ASV Ippesheim 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Micha Rienecker (67.), 2:0 Maximilian Walch (90.).

FC Kirchheim – TSV Gnodstadt 1:0 (1:0). Tor: 1:0 Jan Trutschel (27.).

SV Kleinochsenfurt – SV Tückelhausen/Hohestadt 1:2 (1:0). Tore: 1:0 Niklas Wolfram (23., Eigentor), 1:1 Jonas Savickas (61.), 1:2 Merlin Heß (82.). Gelb-Rot: Shukri Selishta (Kleinochsenfurt, 78.), Philipp Schmidt (Tückelhausen, 88.).

SG Erlach/Sulzfeld II – FC Gollhofen 2:3 (2:2). Tore: 0:1 Florian Carmona-Torre (2.), 1:1 Raphael Troll (12.), 1:2 Lukas Hofmann (19.), 2:2 Ferdinand Merbecks (32.), 2:3 Armin Lilli (75.).

Ochsenfurter FV – SV-DJK Gaubüttelbrunn 2:3 (2:1). Tore: 1:0 Panagiotis Kritsiniotis (6.), 1:1 Joschka Schwertberger (13.), 2:1 Jimmy Soliman (21.), 2:2 Manuel Zöller (86.), 2:3 Joschka Schwertberger (90.+4).

A-Klasse 3 Würzburg

Dettelbach und Ortsteile II – SC Schwarzach II abg. SV Sickershausen II – SC Schernau 0:0 TSV Repperndorf – Bayern Kitzingen II 6:2 DJK Effeldorf – SG Markt Einersheim abg. TSV Biebelried – SG Hohenfeld/RW Kitzingen 4:1 FV Ülkemspor Kitzingen – SSV Kitzingen II 1:1

1. (1.) TSV Biebelried 14 13 0 1 72 : 20 39 2. (2.) SSV Kitzingen II 13 10 1 2 43 : 21 31 3. (3.) SC Schwarzach II 12 8 1 3 38 : 20 25 4. (4.) SG Markt Einersheim 11 8 0 3 40 : 7 24 5. (5.) DJK Effeldorf 13 7 0 6 24 : 23 21 6. (6.) Dettelbach und Ortsteile II 12 6 1 5 29 : 29 19 7. (7.) SG Hohenfeld/RW Kitzingen 13 5 1 7 19 : 36 16 8. (8.) SC Schernau 14 4 3 7 38 : 38 15 9. (10.) TSV Repperndorf 13 5 0 8 30 : 33 15 10. (9.) Buchbrunn/Mainstockheim II 13 4 1 8 22 : 53 13 11. (11.) Bayern Kitzingen II 11 2 1 8 26 : 36 7 12. (12.) FV Ülkemspor Kitzingen 12 1 4 7 23 : 55 7 13. (13.) SV Sickershausen II 13 2 1 10 16 : 49 7

Langsam aber sicher dürfte sich der TSV Biebelried an der Tabellenspitze ziemlich einsam vorkommen. Nach dem ungefährdeten 4:1 gegen die SG aus Hohenfeld und Rot-Weiß Kitzingen liegt die Mannschaft von Trainer Gökhan Yilmaz bereits acht Punkte vor dem ersten Verfolger, der Bezirksliga-Reserve des SSV Kitzingen. Die Siedler selbst kamen im Stadtduell gegen Kellerkind Ülkemspor nur zu einem 1:1. Hoffnung kann die Konkurrenz im Aufstiegsrennen allenfalls aus der Tatsache schöpfen, dass sie gegenüber Biebelried mit Spielen im Rückstand ist. So haben der SSV, die Schwarzacher Reserve und die SG Markt Einersheim noch die Chance, den Spitzenreiter zumindest wieder in Sichtweite zu bekommen. Sollten sich die Biebelrieder weiter so konstant präsentieren, sieht es gut aus mit der direkten Rückkehr in die Kreisklasse.

TSV Repperndorf – Bayern Kitzingen II 6:2 (4:2). Tore: 1:0 Toni Ködel (11.), 1:1 Christopher Lutsch (18.), 2:1 Jermaine Brandtner (21.), 3:1 Patrick Kropp (29.), 3:2 Christopher Lutsch (40.), 4:2, 5:2 Patrick Kropp (43., 48.), 6:2 Carsten Spiegel (83.).

FV Ülkemspor Kitzingen – SSV Kitzingen II 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Sinan Kartal (26.), 1:1 Tolunay Arayici (72.).

TSV Biebelried – SG Hohenfeld/RW Kitzingen 4:1 (2:0). Tore: 1:0 Yunus Özdemir (4.), 2:0, 3:0 Metin Yasar (19., 64.), 3:1 Florian Hauck (83.), 4:1 Andreas Michel (83.).

A-Klasse 1 Schweinfurt

Türkiyemspor SV 12 II – TSV Grafenrheinfeld II 0:4 SV Stammheim II – VfL Volkach II 3:4 TSV Bergrheinfeld II – SV Sömmersdorf/Obbach II 3:1 TV Oberndorf II – TSV Ettleben/Werneck II 0:2 FC Wasserlosen/DJK Greßthal – DJK Schweinfurt II 3:0

1. (1.) TSV Waigolshausen II 14 12 1 1 46 : 14 37 2. (4.) FC Wasserlosen/DJK Greßthal 13 7 3 3 34 : 19 24 3. (5.) TSV Ettleben/Werneck II 13 7 2 4 28 : 13 23 4. (2.) FC Garstadt 14 6 5 3 33 : 19 23 5. (6.) TSV Bergrheinfeld II 16 6 5 5 36 : 27 23 6. (3.) SV Sömmersdorf/Obbach II 15 6 4 5 44 : 35 22 7. (8.) VfL Volkach II 14 4 7 3 30 : 29 19 8. (7.) DJK Schweinfurt II 13 5 4 4 24 : 24 19 9. (9.) SV Stammheim II 13 4 4 5 35 : 39 16 10. (10.) SV Mühlhausen II 14 3 5 6 23 : 28 14 11. (11.) TV Oberndorf II 15 4 2 9 30 : 59 14 12. (12.) TSV Grafenrheinfeld II 15 3 2 10 23 : 44 11 13. (13.) Türkiyemspor Schweinfurt II 13 0 4 9 14 : 50 4

SV Stammheim II – VfL Volkach II 3:4 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 Roman Backhaus (32., 59.), 2:1 Daniel Caspari (72.), 2:2 Timo Wolf (78.), 3:2 Roman Backhaus (83.), 3:3 Timo Wolf (89.), 3:4 Maximilian Bedenk (90.+3).

A-Klasse 2 Schweinfurt

SG Klein-/Großlangheim – SG Schönbach 9:1 FV Dingolshausen – SC Ebrach/Großgressingen abg. DJK Unterspiesheim II – FC Fahr II 1:1

1. (1.) FV Sulzheim/Alitzheim 15 12 1 2 44 : 16 37 2. (2.) SG Frankenwinheim/Schallfeld 13 11 1 1 55 : 10 34 3. (4.) SG Klein-/Großlangheim 15 10 0 5 56 : 24 30 4. (3.) SC Ebrach/Großgressingen 14 9 2 3 36 : 21 29 5. (5.) FV Dingolshausen 14 8 3 3 41 : 29 27 6. (6.) DJK Oberschwarzach II 14 7 2 5 26 : 17 23 7. (7.) TSV/DJK Wiesentheid II 14 7 1 6 26 : 25 22 8. (8.) SV Rügshofen 14 6 0 8 25 : 28 18 9. (9.) SG Gerolzhofen II/Michelau 14 2 5 7 17 : 35 11 10. (10.) TSV Abtswind III/Geesdorf II 15 3 1 11 30 : 48 10 11. (11.) SG Schönbach/Siegendorf 14 3 1 10 16 : 65 10 12. (12.) FC Fahr II 14 2 2 10 21 : 44 8 13. (13.) DJK Unterspiesheim II 14 2 1 11 19 : 50 7

SG Klein-/Großlangheim – SG Schönbach/Siegendorf 9:1 (4:0). Tore: 1:0 Markus Golombek (4.), 2:0 Bastian Zahn (15.), 3:0 Christian Lindner (19.), 4:0 Markus Golombek (27.), 5:0 Lucas Wagner (48.), 6:0 Lucas Wagner (51.), 7:0 Lucas Wagner (61.), 8:0 Christian Lindner (80.), 9:0 Lukas Grebner (81.), 9:1 Jonas Dornberger (88.).

SG DJK Unterspiesheim II – FC Fahr II 1:1 (1:1). Tore: 0:1 Timmy Tölk (10.), 1:1 Markus Unrau (27.).