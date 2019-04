Beeindruckende Bilanz der Etwashäuser Zweiten

Die Tischtennis-Spieler des TV Etwashausen II gewannen ungefährdet den Titel in der Bezirksoberliga Unterfranken Süd. In 18 Spielen gelangen 18 Siege bei einem Spielverhältnis von 162:42. Das bedeutet, dass die Gegner im Schnitt nur 2,33 Spiele gewannen. Knapp wurde es nur einmal in der Rückrunde gegen den schärfsten Verfolger TSV Grombühl, der lediglich mit 7:9 verlor. Unter den besten zehn Spielern der Liga befinden sich drei Etwashäuser: Jakob Weiß (1., 10 629 Punkte), Radu Botos (2., 10 371) und Markus Sendner (10., 7 575). Die erfolgreiche Meistermannschaft (von links): Radu Botos, Christian Röder, Andreas Bibak, Jakob Weiß, Markus Sendner und Felix Lenz. (wro) Foto: Foto: Karl Unger