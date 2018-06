Bayerns schnelle Polizisten

Das Quartett der bayerischen Polizei hat in der Besetzung Patrick Karl, Dominik Karl (beide TV Ochsenfurt), Mario Wernsdörfer (LG Bamberg) und Benjamin Wegler (TSG Roth) den J.P. Morgan Corporate Lauf gewonnen. Beim Finale in Boston trafen sich wieder die schnellsten Nicht-Profiläufer der Welt. In 13 Städten weltweit kann man sich für das Finale qualifizieren. 2017 hatte sich die Mannschaft der bayerischen Polizei in Frankfurt über die Distanz von 5,6 Kilometern gegen knapp 63 000 Teilnehmer durchgesetzt und die Fahrkarte für das Finale in Boston gelöst.

Im Laufe des Rennens kristallisierte sich sehr schnell eine Top-3-Platzierung für die Bayern heraus. Patrick Karl legte dafür mit einem herausragenden zweiten Platz in 16:45 Minuten für die 5,6 Kilometer den Grundstein. Ihm folgten mit ebenfalls sehr guten Leistungen auf Platz fünf Mario Wernsdörfer (17:45) und auf Platz sechs Dominik Karl (17:53). Die Mannschaft vervollständigte auf Platz 16 Benjamin Wegler (18:31) mit einem ebenfalls beachtlichen Rennen. Aufgrund dieser kompakten Mannschaftsleistung ließen die Polizisten des Freistaates Bayern nicht nur die Favoriten aus Johannesburg hinter sich, sondern sicherten sich auch überraschend den Sieg. Mit einem Abstand von knapp zwei Minuten folgten die Teams der Firma PWC aus New York und AON aus London.