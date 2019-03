Bayern-Reserve patzt

A-Klasse Würzburg 3

SV Sickershausen II – SC Schwarzach II 2:2 FC Eibelstadt II – Buchbr./Mainstockh. II abg. TSV Gnodstadt – SG Hohenfeld/RW Kitzingen 4:0 DJK Effeldorf – TSV Repperndorf abg. SV Hüttenheim – SSV Kitzingen II 1:4 SG Seinsheim/Nenzenheim – Bayern Kitzingen II 6:2 VfR Bibergau – SV Markt Einersheim abg.

1. (1.) VfR Bibergau 16 13 1 2 54 : 13 40 2. (2.) Bayern Kitzingen II 17 9 6 2 40 : 31 33 3. (5.) SG Seinsheim/Nenzenheim 17 10 1 6 51 : 32 31 4. (3.) FC Eibelstadt II 16 10 1 5 35 : 20 31 5. (6.) TSV Gnodstadt 16 9 3 4 42 : 27 30 6. (4.) TSV Repperndorf 15 9 2 4 36 : 34 29 7. (7.) SV Markt Einersheim 16 6 5 5 25 : 22 23 8. (9.) SSV Kitzingen II 17 7 1 9 33 : 40 22 9. (8.) Buchbrunn/Mainstockheim II 16 4 7 5 25 : 28 19 10. (10.) DJK Effeldorf 16 4 4 8 20 : 32 16 11. (11.) SC Schwarzach II 17 3 6 8 19 : 35 15 12. (12.) SV Hüttenheim 17 3 4 10 19 : 40 13 13. (13.) SV Sickershausen II 17 2 5 10 28 : 47 11 14. (14.) SG Hohenfeld/RW Kitzingen 17 1 4 12 17 : 43 7

Nachdem der eigene Auftakt den schlechten Platzverhältnissen zum Opfer gefallen war, konnten die Kicker von Tabellenführer VfR Bibergau genüsslich vom Sofa aus verfolgen, wie Verfolger Bayern Kitzingen II in Seinsheim deutlich verlor. Dabei hatten die Schwarz-Weißen lange Zeit mehr vom Spiel und ließen den Ball gut laufen. Nur vor dem Tor waren die konternden Gastgeber effektiver und hatten auf die Kitzinger Treffer jeweils die richtige Antwort parat. Als sich dann in der Schlussphase aufgrund der Überzahl Räume ergaben, schraubte der einmal mehr herausragende Sebastian Singer sein Tages-Tore-Konto auf vier Treffer. „Wir waren keineswegs vier Tore besser, hatten aber das nötige Spielglück. Aufgrund der Chancen geht der Sieg aber in Ordnung“, freute sich SG-Informant Lukas Hörlin, dessen Team auf Platz drei klettert.

Neben dem Absteiger unterstrich auch Gnodstadt im Aufsteigerduell gegen Hohenfeld/Kitzingen seine Ambitionen im Kampf um den Relegationsplatz. Früh eröffnete Nico Nagler den Reigen für die überlegenen Gastgeber, die bis zur Pause für die Vorentscheidung sorgten und im zweiten Durchgang nichts mehr anbrennen ließen.

Aber nicht nur die Spielgemeinschaft verpasste einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Auch der Vorletzte Sickershausen kam gegen Mitkonkurrent Schwarzach nicht über ein Unentschieden hinaus – und das trotz zwischenzeitlicher 2:0-Führung. Denn die Hausherren hatten die Partie im Griff und führten verdient. Doch die SC-Reserve kam zurück und hielt damit den Kontrahenten auf Abstand, ebenso wie die deutlich siegreiche Siedler-Zweitvertretung, die den Hüttenheimern keine Chance ließ. (ara)

SV Sickershausen II – SC Schwarzach II 2:2 (1:0). Tore: 1:0 Daniel Uhl (23.), 2:0 Gheorghe Dancu (49.), 2:1 Florian Filbig (55.), 2:2 Jonas Lukacz (73.).

SV Hüttenheim – SSV Kitzingen II 1:4 (0:2). Tore: 0:1 Marius Lazar (21.), 0:2 Marius Lazar (40.), 1:2 Steffen Götzelmann (65.), 1:3 Lukasz Mazur (78.), 1:4 Sinan Kartal (86.).

SG Seinsheim/Nenzenheim – Bayern Kitzingen II 6:2 (3:1). Tore: 1:0 Simon Sußner (8.), 1:1 Max Meier (23.), 2:1 Sebastian Singer (37.), 3:1 Christian Schömig (44.), 3:2 Robin Jarrath (47.), 4:2 Sebastian Singer (56.), 5:2 Sebastian Singer (82.), 6:2 Sebastian Singer (88.). Gelb-Rot: Fabian Kehrer (76., Kitzingen).

TSV Gnodstadt – SG Hohenfeld/RW Kitzingen 4:0 (3:0). Tore: 1:0 Nico Nagler (2.), 2:0 Florian Ott (30.), 3:0 Sebastian Näck (38.), 4:0 Florian Ott (90.).