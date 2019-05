Bayern-Reserve bleibt A-Klassist

Relegation zur Kreisklasse

TSV Rottenbauer – Bayern Kitzingen II 2:1 (1:1)

Die erste Mannschaft der Kitzinger Bayern hatte am Nachmittag mit ihrem Sieg in Schweinheim die Vorlage gegeben. Die Reserve der Kitzinger konnte diese allerdings nicht nutzen. Im Relegationsspiel auf neutralem Platz in Lengfeld unterlag der A-Klassen-Zweite dem Kreisklassisten Rottenbauer nach einer 1:0-Führung noch mit 1:2. (wro)

Tore: 0:1 Jerome Brandtner (19.), 1:1 Christian Deppner (41.), 2:1 Dominik Deckert (59.).