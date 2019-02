Bayerischer Fußballverband ehrt verdiente Mitarbeiter

Im Rahmen der Mitarbeitertagung des Bezirkes Unterfranken in Schweinfurt zeichnete der Bayerische Fußball-Verband (BFV) verdiente Funktionäre aus (von links): BFV-Schatzmeister Jürgen FaltenbacherKlaus Ullrich (30 Jahre, Beisitzer Bezirkssportgericht, BFV-Verdienstnadel in Silber), Herbert Fehrer (20 Jahre, Beisitzer Jugend-Sportgericht Unterfranken 1, BFV-Ehrennadel in Gold), Peter Mantel (10 Jahre, Jugendgruppen-Spielleiter Kreis Schweinfurt, BFV-Ehrennadel), Michaela Straub (seit 17 Jahren im Bezirks-Frauen- und Mädchenausschuss, seit 2013 Kreis-Frauen- und Mädchenbeauftragte im Kreis Schweinfurt, DFB-Verdienstnadel), Burkhard Ries (15 Jahre, Kreis-Ehrenamtsbeauftragter Aschaffenburg, BFV-Ehrennadel in Silber), Thomas Desch (seit 2014 Lehrwart der Schiedsrichtergruppe Gerolzhofen, viele Jahre Beisitzer im Bezirks-Schiedsrichterausschuss und Lehrwart der Gruppe Karlstadt, DFB-Verdienstnadel) sowie Bezirks-Vorsitzender und BFV-Vizepräsident Jürgen Pfau). Geehrt, aber nicht fotografiert wurde auch Roland Schmitt (über 12 Jahre Beisitzer im Jugendsportgericht Unterfranken 2 und seit Januar 2015 dessen Vorsitzender, DFB-Verdienstnadel). (pm) Foto: Foto: Bayerischer Fussball Verband