Bayerische Meisterschaft: Platz acht für Eibelstädter Luk Jantschke

Nach den nordbayerischen Meisterschaften durfte Luk Jantschke vom TSV Eibelstadt erneut in der Fürther Halle antreten. Bei den bayerischen Mehrkampfmeisterschaften der Jugend hatte er im Vierkampf aber alles andere als einen guten Einstieg. Vor dem Hürdenlauf knallte er mit dem Nachziehbein gegen eine Hürde und ging mit schmerzhafter Prellung an den Start. Die Verletzung behinderte ihn in den folgenden Disziplinen und er musste sich am Ende mit Rang acht zufriedengeben. Zusammen mit Lennard Schmidt (M 15/1834 Punkte) und Fynn Ayad (M 15/1807 Punkte) kam Jantschke in der Mannschaftswertung mit dem LAZ Kreis Würzburg auf 5586 Punkte und Rang vier unter sechs Teams. (PM)