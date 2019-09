Bastian Herbert bringt die Bühne zum Beben

Diese Premiere hat Lust auf mehr geweckt. Eine halbe Hundertschaft an Fans war am Samstagnachmittag angerückt, um sich der Ambitionen der Etwashäuser Tischtennis-Männer in dieser zweiten Oberligasaison zu vergewissern. Was sie zu sehen bekamen in vier Stunden und zehn Minuten, dürfte keinen enttäuscht haben.

„Das war schon sehr hohes Niveau“, sagte Kapitän Christoph Sasse noch unter dem Eindruck einer Partie, die Züge eines aufregenden Schauspiels trug: hohe Spielkunst, eine fesselnde Dramaturgie, Spannung, die sich erst mit dem letzten Ballwechsel löste – dazu ein Held, der nicht gerne als solcher gefeiert wird.

Waren das schon die beiden Titelanwärter?

Es ist erst der zweite Spieltag in der Saison, aber gut möglich, dass an diesem verregneten Nachmittag in einer Kitzinger Turnhalle schon die beiden Teams zu sehen waren, die am Ende die Meisterschaft ausspielen werden: hier der Vizemeister der vergangenen Saison, der mehr als die Hälfte seiner Spieler im eigenen Verein ausgebildet hat, dort der Absteiger aus der Regionalliga, der mit Calin Covaciu einen einstigen rumänischen Jugendnationalspieler und in Alexander Yahmed einen früheren Bundesligaspieler in seinen Reihen hat.

Außerdem ist da noch der junge Slowene Tom Sfiligoj, zu stark für Etwashausens Felix Günzel, der ihm mit 0:3 unterlag, durchaus zu schlagen, wie Kamil Michalik in einem der aufregendsten Matches des Tages bewies. Nach einem 17:15 im vierten Satz war der Schwabhausener geschlagen.

Das Schlussdoppel bringt die Entscheidung

Eine „Wahnsinnsleistung“ lieferte nach Worten Sasses auch Bastian Herbert. Der 18-Jährige gewann im Spitzendoppel an der Seite Günzels und seine beiden Einzel – und fand dann noch die Kraft, auch das Schlussdoppel mit Günzel in fünf Sätzen zu gewinnen.

Es war nötig geworden, weil Jens Jung zuvor auch sein zweites Einzel glatt verloren hatte, nachdem der Hambacher schon das Dreier-Doppel abgegeben hatte. Er spielte an Markus Jägers Seite – und war damit Teil der von Sasse angekündigten Rochade in den Doppeln. Letztlich wertete er die daraus resultierenden 3:1 Punkte immerhin als „kleinen Erfolg“. Weitere Triumphe sollen folgen – am Besten schon diesen Samstag beim nächsten Gipfeltreffen beim TSV Bad Königshofen II.