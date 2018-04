Aufstieg? Nein, danke!

Zum Ende der Handballrunde beschäftigt viele Klubs wieder mal die Frage, wer in den Ligen auf- oder absteigt. Interessant und ungewöhnlich ist vor allem die Konstellation in der Bezirksoberliga der Männer. Denn dort verzichten sowohl der Meister TSV Rödelsee als auch der Zweite SV Michelfeld auf den Sprung nach oben. Das beeinflusst auch den Abstieg.

Dass beide Vereine von ihrem Aufstiegsrecht keinen Gebrauch machen werden, ist bereits amtlich, wie Gerd Schäfer, der stellvertretende Bezirksvorsitzende, erklärt. Verstehen kann er die Entscheidung nicht. So einen Fall habe es bislang noch nicht gegeben. „Das ist für mich enttäuschend. Als Spieler oder Trainer wäre das für mich nicht vorstellbar. Man hat doch immer das Ziel, sich weiter zu verbessern.“ Dem Dritt- oder gar Viertplatzierten den Aufstieg zu ermöglichen mache keinen Sinn, sagt Schäfer.

Die beiden Erstplatzierten der Liga haben ihre Gründe, auf den Sprung in die Landesliga zu verzichten. Beim TSV Rödelsee hat eine Handvoll Akteure Interesse bekundet, es höherklassig zu versuchen, sagt Vorsitzender Dietmar Chrischilles. „Aber gerade die älteren sagten: ,Das ist nichts mehr für uns, der Aufwand ist uns zu groß.' Da hätten wir sieben, acht neue Spieler gebraucht, das geht nicht. Das haben auch die jungen verstanden.“ Hinzu komme, dass die Klasse nächste Runde mit den vielen Derbys sehr reizvoll sei.

Für den SV Michelfeld, der als Aufsteiger auf dem zweiten Platz gelandet ist, geht das alles zu schnell. Das käme einfach zu früh, meint Vorsitzender Harald Dennerlein. Ob ein erneuter Aufstieg so glücklich für den Verein gewesen wäre, bezweifelt auch Spielertrainer Maximilian Häckner. „Wir haben in der Mannschaft Pro und Contra diskutiert und sind zu dem Schluss gekommen, dass wir die Reise nach oben nicht antreten werden.“ Gleichwohl habe der Klub seine Unterstützung zugesichert, sollte sich die Mannschaft für den Aufstieg entscheiden.

Mit dem Nein aus Rödelsee und Michelfeld werden die Karten im Abstiegspoker der Bezirksoberliga neu gemischt. Es hat zur Folge, dass nun vier Vereine – und damit einer mehr als sonst – runter müssen. Diese Änderung ist in der aktuellen Tabelle im Internet bereits berücksichtigt. Wer das aus dem Trio FC Bad Brückenau (21 Punkte), MHV Schweinfurt (21), und DJK Waldbüttelbrunn II (22) am Ende sein wird, entscheidet sich erst diesen Samstag am letzten Spieltag. Da treffen Bad Brückenau und Waldbüttelbrunn direkt aufeinander. Die HSG Volkach, aktuell bei 22 Punkten, muss nach Schweinfurt. Sie kann wegen des besseren direkten Vergleichs mit Waldbüttelbrunn nicht mehr absteigen.

Etwas einfacher ist die Lage beim Aufstieg in die Bezirksoberliga. Dafür haben sich die beiden Meister der Bezirksligen Nord und Süd – die zweite Garde des HSC Bad Neustadt und die HSG Mainfranken – entschieden. Die Relegation der Tabellenzweiten entfällt, da der TSV Mellrichstadt seinen Verzicht auf den Aufstieg erklärt hat. Die SpVgg Giebelstadt dagegen will den Sprung in die höhere Klasse wagen, wie der Trainer Volker Bitzek auf Anfrage mitteilt. „Wir sind heiß und motiviert und wollen nach oben.“ Das habe die Mannschaft entschieden. Aus Bitzeks Sicht würde der Verzicht einem Rückschritt gleichkommen. Er sagt: „Wir bekommen eine neue Halle und sind auch sehr aktiv in der Nachwuchsarbeit.“ Dazu kehre wohl mancher Spieler zur SpVgg zurück.

In den höheren Spielklassen bleiben beim Thema Auf- und Abstieg einige Fragezeichen. Zunächst kommt es laut Schäfer darauf an, ob der HSC Bad Neustadt und/oder die zweite Mannschaft des HSC Coburg aus der dritten Liga absteigen müssen. Sollte es beide erwischen, müsste einer zusätzlich aus der Bayernliga weichen. Dort ist der Abstiegskampf noch so richtig heiß bei sechs Klubs, die noch einen oder zwei Absteiger unter sich ausmachen. In den Landesligen geht Schäfer davon aus, dass die drei Letztplatzierten absteigen müssen, was die Situation beim TV Marktsteft schwierig macht. Er rechnet mit „sieben bis acht Absteigern“ aus den beiden Landesligen . Was genau kommt, müsse man abwarten. Sicher sei, dass die Landesligen zur neuen Runde wieder mit jeweils vierzehn Teams gebildet würden.