Aufsteiger Geesdorf mag keine Ananas

Wegen des Spielausfalls am letzten Wochenende änderte sich an der Lage des FC Geesdorf nicht viel. Mit 30 Punkten aus 20 Spielen zählt der Landesliga-Aufsteiger schon doppelt so viele Punkte wie Erlenbach am Main auf dem unteren Relegationsrang. Nach oben könnte es noch spannend werden, denn das am Sonntag bevorstehende Auswärtsspiel führt die Geesdorfer nach Rimpar. Der auf dem zweiten Platz stehende ASV ist derzeit acht Punkte besser.

Die Gastgeber stellen bislang die Abwehr mit den wenigsten Gegentoren. Geesdorf zählt zu den vier Mannschaften, die in der laufenden Saison schon mehr als 40 Tore geschossen haben. Im Hinspiel fand das Duell einen klaren Sieger. Mit 5:0 gewann Geesdorf und landete seinen höchsten Saisonsieg. Grund genug für ASV-Trainer Harald Funsch vor diesem Gegner zu warnen.

Den gegenseitigen Respekt lässt auch Geesdorfs Trainer Hassan Rmeithi erkennen: „Rimpar spielt eine sehr, sehr gute Saison. Das wird eine schwierige Aufgabe für uns.“ Die gute Stimmung nach dem Sieg in Fuchsstadt bewahrte sich seine Mannschaft trotz des zuletzt spielfreien Wochenendes. „Im Training in dieser Woche war Feuer drin. Die Jungs können die Tabelle lesen. Wir wollen gewinnen, um noch etwas mehr Spaß zu haben“, sagt Rmeithi. Schließlich bereite es keine Freude, am Ende nur noch um die „goldene Ananas“ zu spielen.