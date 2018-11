Aufsteiger Abtswind weiter auf Abwegen

DJK Gebenbach – TSV Abtswind 4:1 (2:1). Im letzten Auftritt vor der bis Anfang März dauernden Winterpause haben die Abtswinder noch einmal den Kürzeren gezogen. In Gebenbach verloren sie am Samstag deutlich mit 1:4. Trainer Mario Schindler hatte seine Elf mit zwei Änderungen zum vorangegangenen Heimspiel gegen Eltersdorf (0:4) aufgestellt. So waren Jürgen Endres in der Spitze und Christopher Lenhart in der Abwehr anstelle von Christopher Lehmann und Philipp Hummel in die Anfangsformation gerückt.

Das Abtswinder Vorgehen war aber bereits in der Anfangsphase über den Haufen geworfen, als Dominik Haller die Hausherren mit 1:0 in Führung brachte. Nach zu kurzer Kopfball-Abwehr hatte Nico Becker den Ball am gegnerischen Strafraum behauptet, Marco Seifert und Fabio Pirner trugen ihn über Kurzpässe innerhalb der Gefahrenzone zu Haller, und dessen platzierter Schlenzer ins rechte obere Eck war für Abtswinds Torhüter Felix Wilms unerreichbar. Nur wenige Minuten später hätte Fabio Pirner den Vorsprung Gebenbachs bereits erhöhen können, doch TSV-Torwart Felix Wilms parierte den Schuss aus kurzer Distanz.

Nach einer Viertelstunde Spielzeit holte Marco Seifert dann das nur wenige Minuten zuvor Versäumte nach. Einen verhängnisvollen Abtswinder Ballverlust in der eigenen Hälfte bestrafte Gebenbach, das den Gegner durch sein kompromissloses Pressing unter Druck setzte, sofort. Seifert eroberte den Ball, Gorgiev legte zurück zu Seifert, und dessen Schuss zischte von der Strafraumgrenze an Wilms, der freie Sicht auf den Gegenspieler hatte, vorbei ins Tor.

Mit der letzten Aktion vor dem Wechsel verkürzten die Abtswinder durch Shawn Hilgert doch noch. Lenharts langen Pass in die Spitze eroberte Max Hillenbrand und legte an die Strafraumgrenze zurück, wo Adrian Dußler den Ball dem Mitspieler überließ. Der schoss direkt ins Tor. Für die Abtswinder war es der versöhnliche Abschluss einer ersten Halbzeit, die so ungünstig begonnen hatte.

Kaum hatte die zweite Hälfte angefangen, hätte Hilgert nach einem gegnerischen Abwehrfehler den Ausgleich nachlegen können, doch Gebenbachs Torhüter Michael Nitzbon packte vor dem Abtswinder Angreifer zu. Auf der Gegenseite nutzte Nico Becker im direkten Gegenzug einen Ball Dominik Hallers in die Schnittstelle zum 1:3. Obwohl der Gebenbacher in dieser Situation den längeren Laufweg hatte, nutzte die Abtswinder Abwehr diesen Vorteil nicht aus, um die aufziehende Gefahr zu bannen. Becker lief zwei Verteidigern davon und war auch schneller am Ball als der dritte.

Abermals hätten die Abtswinder verkürzen können, aber dann scheiterte nach einer Stunde Adrian Dußler sogar mit einem Foulelfmeter am Gebenbacher Torhüter Nitzbon. Vorausgegangen war ein Foul Julian Ceesays am Abtswinder Adrian Graf beim Anlaufen eines Eckballs. Dußler wählte eine kurze Anlaufvariante, Nitzbon blieb lange stehen und parierte den Schuss des häufig sicheren Abtswinder Standardschützen auf halber Höhe.

Als Abtswind in der Schlussphase anrannte, fehlte Haller nach einem Alleingang im Abschluss die nötige Konsequenz, doch André Klahn traf in letzter Minute zum 4:1-Endstand. Während Gebenbach nach der Absage Aubstadts in Hof als Tabellenerster überwintert, verharrt Abtswind trotz Niederlage auf einem Nichtabstiegsplatz.

Abtswind: Wilms – Ruft (60. Fischer), Herrmann, Graf, Lenhart (78. Jeni), Dußler, Wirsching, Gibfried, Hillenbrand (64. Lehmann), Hilgert, Endres.

Schiedsrichter: Richard Conrad (Aschheim). Zuschauer: 320. Tore: 1:0 Dominik Haller (11.), 2:0 Marco Seifert (16.), 2:1 Shawn Hilgert (45.), 3:1 Nico Becker (47.), 4:1 Andre Klahn (90.).