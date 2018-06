Auf den Sieger warten die Münchner Löwen

Ein Turnier zusammen mit den „Löwen“ des TSV 1860 München? Für unterklassige Mannschaften ist die Wahrscheinlichkeit wohl eher gering – aber nicht ausgeschlossen. Gelegenheit, einmal gegen den Regionalliga-Meister anzutreten, bietet zumindest in der Theorie der Erdinger Meister-Cup, der am Wochenende in allen sieben bayerischen Bezirken ausgetragen wird. Das unterfränkische Turnier der Meister findet am Samstagnachmittag im Sali-Stadion der DJK Dampfach statt.

24 Mannschaften bei den Männern und sechs Frauen-Teams – allesamt Meister der abgelaufenen Saison – suchen ihre Bezirkssieger. Die dürfen dann eine Woche später im mittelfränkischen Roth den Landestitel ausspielen und haben da eventuell das Glück, die großen „Löwen“ aus der Landeshauptstadt als Gegner zu bekommen.

Bei der Auslosung der einzelnen Gruppen am Dienstagvormittag bezeichnete BFV-Bezirksvorsitzender Jürgen Pfau den Erdinger-Cup als eine „tolle Sache“. Bayernweit hätten sich 241 Meister für die „Championsleague der Amateure“ angemeldet. Lediglich die B-Klassen-Meister seien außen vor – „aus Kapazitätsgründen“, wie Pfau klarstellte.

Der langjährige BFV-Partner Erdinger Weißbräu ist mittlerweile schon zum 14. Mal mit im Boot, wenn der Bayerische Fußballverband mit diesem Wettbewerb „einen würdigen Abschluss der Saison“ durchführt. Die oberbayrische Großbrauerei winkt dabei auch mit ansehnlichen Preisen. Neben kompletten Trikotsätzen gibt es für den späteren Landessieger immerhin ein einwöchiges Trainingslager im Süden.

Die DJK Dampfach hatte sich erstmals beim BFV um die Austragung des Meister-Cups beworben und gleich den Zuschlag erhalten. „Die DJK hat eine tolle Anlage und ist bestens für das Turnier geeignet“, stellte Pfau dem Haßberg-Bezirksligisten ein gutes Vorab-Zeugnis aus. Dessen Vorsitzender Bernd Riedlmeier hat für das Turnier in erster Linie ein Ziel: „Wir wollen, dass am Samstagabend alle Teilnehmer und Zuschauer zufrieden sind.“

Als „Losfee“ fungierte Holger Baunacher, Bürgermeister der Gemeinde Wonfurt, der dem „aktuell erfolgreichsten Verein der Gemeinde“ das stete Bemühen attestierte, immer wieder Top-Mannschaften nach Dampfach zu holen – nun eben mit dem Meister-Cup gleich mehrere Teams.

Los geht es am Samstag um 13 Uhr. Dann treten bei den Männern in den sechs Gruppen jeweils vier Mannschaften in Turnierform gegeneinander an. Pro Mannschaft werden fünf Spieler aufgeboten. Bei den Frauen, die nur sechs Mannschaften stellen, wird das Turnier im Modus „Jede gegen Jede“ ausgetragen. Das Endspiel bei den Männern ist für 18 Uhr vorgesehen.

Für das Landesfinale bei den Männern qualifiziert sich neben dem Sieger auch die unterlegene Mannschaft des Finals, bei den Frauen fährt nur das Sieger-Team nach Roth. Als einziger Bezirksligist ist der FC Geesdorf naturgemäß klarer Favorit auf den Titel, aber auch die Kreisligisten FT Schweinfurt, SV Rödelmaier, Spfr. Sailauf, TSV Bergrheinfeld und SG Hettstadt wittern ihre Chance.

Aus der Schweinfurter Region sind mit der FT Schweinfurt und der SG Rimbach/Lülsfeld (beide in Gruppe A), der SG Lindach/Kolitzheim (Gruppe B), dem TSV Bergrheinfeld (Gruppe E), der SG Stadtlauringen/Ballingshausen (Gruppe F) sowie der SG Grafenrheinfeld/DJK Schweinfurt, dem FC Schweinfurt 05 und dem FV Dingolshausen (alle bei den Frauen) insgesamt acht Mannschaften vertreten.